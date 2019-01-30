YÖKDİL başvuruları nereden yapılıyor? (YÖKDİL ücreti hangi bankaya yatırılıyor?)

YÖKDİL başvuruları başladı. 2019 yılı Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı başvuruların başlamasıyla birlikte adaylar tarafından başvuruların nereden, nasıl yapılacağı ve ücretlerin hangi banka üzerinden yatırılması gerektiğini araştırmaya başladı. Konuya ilişkin tüm detayları ve yeni gelişmeleri YÖKDİL resmi internet sayfası yokdil.yok.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilirsiniz.





Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı başvuruları yarın itibariyle sınava katılacak olan adayların erişimine açılacak. Öte yandan hazırlıklarını sürdüren adaylar YÖKDİL sınav tarihlerini de sorgulamaya devam ediyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamayla birlikte 2019 yılı YÖKDİL sınav ve başvuru tarihleri geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. 30 Ocak'ta başlayacak olan YÖKDİL başvurularının ardından adaylar 8 Şubat tarihine kadar başvurularını yapabilecek.

2019 YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı başvuruları, 30 Ocak-8 Şubat'ta yapılabilecek. Türkiye genelinde 30 ilde yapılacak sınava, "yokdil.yok.gov.tr" adresinden başvurulabilecek.

YÖKDİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabileceği YÖKDİL sınavına başvurular yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Başvurular 30 Ocak - 8 Şubat 2019 tarihleri arasında alınacak.

Elektronik ortamda gerekli adımları tamamladıktan sonra başvurularını tamamlayan adayların sınav ücretini yatırmaları gerekiyor.

YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

YÖKDİL sınavına başvuru ücreti 100 TL'dir.

Sınava başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve bu adaylar için "Sınav Giriş Belgesi" düzenlenmeyecek.

Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecek. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaylara aittir.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, 6. YÖKDİL Sınavı, 10 Mart 2019 Pazar günü, 30 il ve 35 sınav merkezinde, saat 14.00'te, tek oturum halinde gerçekleştirilecek.

HANGİ ALANLARDA YAPILACAK?

Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.

KİMLER KATILABİLECEK?

YÖKDİL Sınavı'na, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylar katılabiliyor. Akademik yükseltmelere katılacak adaylar da sınava girebiliyor.

SINAV BAŞARISI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecek.

YÖKDİL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Değerlendirme 100 puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecek. Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecek. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle "geçersiz" sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacak.

YÖKDİL SINAVI NERELERDE GEÇERLİ?



Bu sınava yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.