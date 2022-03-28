YÖKDİL geçme puanı kaç? sorusunun yanıtı, sonav sonuçlarını öğrenen adayların gündeminde yer alıyor. Akademik başvurularda bulunmak için gerekli YÖKDİL ve YDS puanları eşdeğerdir. YDS'den aldığınız 50 puan ile araştırma görevlisi olmak için başvuruda bulunabilirsiniz. Buna göre YÖKDİL puanı kaç yıl geçerli olacak? İşte YÖKDİL geçme puanı ve sınavla ilgili merak edilen tüm detaylar...

YÖKDİL Sınava katılan adaylar, YÖKDİL puanlarını ÖSYM'nin http://sonuc.osym.gov.tr/ sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

YÖKDİL GEÇME PUANI KAÇ?

Akademik başvurularda bulunmak için gerekli YÖKDİL ve YDS puanları eşdeğerdir. Örneğin, YDS'den aldığınız 50 puan ile araştırma görevlisi olmak için başvuruda bulunabilirsiniz. Aynı başvuruyu YÖKDİL'den aldığınız 50 puan ile de yapabilirsiniz. Hangi kadro için ne kadar puan alınması gerektiği aşağıda belirtilmiştir:

* Araştırma görevlisi olmak için başvuruda bulunan adayların YÖKDİL'den asgari 50 puan almaları gerekmektedir. (100 üzerinden 50 puan = 80 üzerinden 40 doğru cevap).

* Doçent ve doktora / sanatta yeterlik adaylarının YÖKDİL'den 100 üzerinden en az 55 puan almaları gerekir. (100 üzerinden 55 puan = 80 üzerinden 44 doğru cevap).

* Öğretim üyesi dışında kalan öğretim görevlisi kadrolarına naklen ya da açıktan yapılacak atamalarda YÖKDİL'den 50 puan şartı aranmaktadır.

* TUS, DUS ya da EUS'a girecek olan adayların YÖKDİL'den en az 50 puan almaları gerekmektedir.

YÖKDİL PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

TUS, DUS ve EUS başvurularında YDS / E-YDS / YÖKDİL sonuçları 5 yıl geçerli sayılmaktadır. Dolayısıyla 2022-YÖKDİL/1 ve YÖKDİL/2 sınavlarından edinilen puanlar 2027 yılına kadar kullanılabilecek.