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Eğitim

YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2023 sınav takvimi YÖKDİL/2 sonuç tarihi

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/2) 27 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. Sınava katılan adayların gözü kulağı YÖKDİL/2 sonuç tarihine çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav başvuru kılavuzunda YÖKDİL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belirtildi. Buna göre YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YÖKDİL/2 sonuç tarihi

26 Ağustos 2023 Cumartesi 13:20 - Güncelleme:
YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2023 sınav takvimi YÖKDİL/2 sonuç tarihi
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YÖKDİL sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 27 Ağustos tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2023 YÖKDİL/2) sonuçları, ÖSYM tarafından yapılacak değerlendirme sonrası erişime açılacak. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır. YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM 2023 sınav takvimi YÖKDİL/2 sonuç tarihi

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sınav sonuçları 12 Eylül'de ÖSYM'nin resmi internet sitesinde erişime açılacak. Adaylar, YÖKDİL sonuçlarını T.C Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sonuçlarını öğrenebilecekler.

YÖKDİL sınav sonuçlarının değerlendirmesi 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecek.

Yükseköğretim Kurulu ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşlar tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla gerçekleştirilen YÖKDİL sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.

YÖKDİL sınav sonuçlarının değerlendirmesi 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecek.

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