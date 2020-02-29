29 Şubat 2020 Cumartesi 14:05 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 14:05

YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL 2020 soru ve cevapları ne zaman yayınlanır? sorularının yanıtları şimdiden araştırılmaya başlandı. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) yarın gerçekleştirilecek. Sınav, ingilizceden fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Arapçada sadece sosyal bilimler alanında yapılacak. YÖKDİL sınavı saat 10.15'te başlayacak. Sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika süre verilecek. YÖKDİL 2020'ye dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

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YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre 2020 YÖKDİL sınav sonuçları ise 26 Mart'ta açıklanacak.

YÖKDİL 2020 SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

YÖKDİL 2020 soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. YÖKDİL soru ve cevapları yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

YÖKDİL HAKKINDA

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında imzalanan protokol uyarınca, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Sınav, Yükseköğretim Kurulu ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşlar tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla; İlkbahar Döneminde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında, Sonbahar Döneminde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında olmak üzere yılda iki kez yapılacaktır.

KİMLER YÖKDİL SINAVINA GİREBİLİR?

YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar başvurabilir.