21 Ocak 2022 Cuma 12:51 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 12:51

YÖKDİL sınav test alanları, akademik kariyer hedefleyen adaylar tarafından merak ediliyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; YÖKDİL sınavı artık 81 ilde ve 89 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. YÖKDİL başvuru ücreti ise bu yıl için 185 lira olarak belirlendi. Sınava katılmak isteyen adaylar ise YÖKDİL sınav test alanı ve başvuru şartlarına yoğunlaştı. Peki YÖKDİL sınav test alanı nedir? YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır?

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

YÖKDİL başvuru ücreti 185 lira olarak belirlendi. YÖKDİL başvuru ücreti için adayların 185 lira bankaya yatırması gerekiyor.

Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuruları başladı. YÖKDİL başvuruları elektronik ortamda ais.osym.gov.tr üzerinden, 21.01.2022 tarihinden 31.01.2022 tarihine kadar belirlenen başvuru süresi içinde yapılacak.

YÖKDİL SINAV TEST ALANI NEDİR?

Akademik alanda (yüksek lisans, doktora, doçentlik başvuruları) YDS alternatifi bir yabancı dil sınavı ihtiyacı kapsamında YÖK 2017 yılında YÖKDİL sınavını başlatarak bu talebi karşılamıştır. YÖKDİL'i YDS'den ayıran en önemli özellik alan bazlı bir sınav olmasıdır. YÖKDİL sınavı sosyal, fen ve sağlık olmak üzere 3 farklı alanda yapılmaktadır.

YÖKDİL sınav test alanında her üç alanda yapılan sınavlar eşdeğer olup, adaylar kendi disiplinleri ve yetkinliklerini dikkate alarak hangi alandaki sınava girmek istediklerine kendileri karar verecektir. Elde edecekleri puan lisansüstü eğitim ve doçentlik başvurusunda alana bağlı olmaksızın kullanılabilecektir.

YÖKDİL SınavI, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.

YÖKDİL'DE ALAN SEÇİMİ

YÖKDİL sınav test alanı kapsamında yüksek lisans, doktora ve doçentlik başvullarında YÖKDİL'e hangi alandan girdiğinizin bir önemi yok. Tüm alanlar eşdeğer ve kabul edilmektedir. Burada karar sınava girecek adaya bırakılmış. Dilediğiniz alandan sınava girebilirsiniz.

YÖKDİL ARTIK 81 İLDE YAPILACAK

41 ilde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL) artık 81 ilde uygulanacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "YÖKDİL 81 ilde uygulanacak.

Adaylarımızın sınavlara erişimini kolaylaştırmak için sınav merkezi sayısını artırıyoruz. Bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uyguladığımız YÖKDİL'i bu yıldan itibaren 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştireceğiz. Adaylarımıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.