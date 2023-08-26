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Eğitim

YÖKDİL sınavı saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor? YÖKDİL/2 kaç dakika 2023? İşte YÖKDİL sınav süresi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda 2 kez gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının bu yılki ikinci sınavı 27 Ağustos'ta uygulanacak. ÖSYM'nin yayımladığı sınav kılavuzunda sınav süresi ve kuralları yer alıyor. Buna göre YÖKDİL kaç dakika sürüyor? YÖKDİL sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte 2023 YÖKDİL sınav süresi

26 Ağustos 2023 Cumartesi 12:10 - Güncelleme:
YÖKDİL sınavı saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor? YÖKDİL/2 kaç dakika 2023? İşte YÖKDİL sınav süresi
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YÖKDİL sınav süresi, bugün gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na katılacak olan adaylar tarafından sorgulanıyor. YÖKDİL sınavı saat 10.15'te başlayacak, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Peki YÖKDİL sınavı saat kaçta bitiyor? YÖKDİL kaç dakika 2023? İşte YDS sınav süresi

YÖKDİL/2 SINAV SÜRESİ

YÖKDİL/2 sınavı saat 10.15'te başlayacak, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 soru için 180 dakika süre verilecek. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.

YÖKDİL SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1), 83 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak. 180 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler.

ÖSYM tarafından yeniden düzenlenen YÖKDİL sınavı saat 16.15'te son bulacak.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre YÖKDİL sonuçları 12 Eylül tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

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