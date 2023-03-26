YÖKDİL sınavında yanlış doğruyu götürüyor mu? YÖKDİL sınav kuralları

YÖKDİL'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? sorusu, akademik kariyer hedefleyen adaylar tarafından merak ediliyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nda adaylara 80 soru için toplam 180 dakika verilecek. 2023-YÖKDİL/1 sınavının sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. YÖKDİL sınavında yanlış doğruyu götürüyor mu? İşte YÖKDİL sınav kuralları

YÖKDİL SINAVINDA YANLIŞ DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?



YÖKDİL sınavına katılan adaylar, sınav sonrası değerlendirme yaparken sınavda yanlış cevapların doğruyu götürüp götürmediğini öğrenmek istiyor.

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav kılavuzundaki YÖKDİL sınav kurallarına göre yanlış cevaplar doğruyu götürmüyor.

Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmez. YÖKDİL'de 80 soru 100 puan üzerinden değerlendirilir. Her doğru 1.25 puan eder.

Yani YÖKDİL'de 4 yanlış 1 doğruyu götürmez.

YÖKDİL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle "geçersiz" sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100]formülü kullanılacaktır.