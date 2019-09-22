Lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavı için yabancı dil puanı almak isteyen adayların sıklıkla araştırdığı YÖKDİL sınavında Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında 80 soru cevaplandırılacak. Sınava girmek isteyen adaylar YÖKDİL son başvuru tarihi ne zaman? YÖKDİL sınavı ne zaman? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Adaylar, YÖKDİL başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ‘https://ais.osym.gov.tr’ adresinden gerçekleştirebilecekler. YÖKDİL başvurularına dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik..

YÖKDİL SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

13 Eylül'de saat 10:00'da başlayan YÖKDİL başvuruları 23 Eylül'de saat 23:59'da sona erecek.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

2019 güz dönemi YÖKDİL sınavı 3 Kasım Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. 180 dakika yani 3 saat sürecek YÖKDİL sınavı saat 13.15'te sona erecek.

YÖKDİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir. Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar, sınav ücretini, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.

Sınav ücreti ödeme işlemleri; bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 24 Eylül 2019 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için belirtilen tarihte saat 23.59’da sona erecektir.

YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

YÖKDİL sınavı için adayların ödemesi gereken tutar 120 TL.

YÖKDİL ÖDEME YERLERİ

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; İNG Bank’ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)