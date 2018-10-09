YÖKDİL sınav sonuçları nasıl öğrenilecek? 2018 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 YÖKDİL sınav sonuçları nasıl öğrenilecek? 2018 YÖKDİL sınav sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? YÖKDİL sınav sonuçları açıklanacağı tarih belli mi? YÖKDİL sınavı puanları nasıl hesaplanıyor? YÖKDİL baraj puanı nedir? sorusunun yanıtı sınava katılım sağlayan birçok kişi tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. Anadolu Üniversitesi'nden bir duyuru bekleyen adaylar, sık sık duyuru sayfasını ziyaret ediyor. YÖKDİL sınav sonuçlarında geri sayım sürmeye devam ediyor. Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen YÖKDİL sınavının ardından adaylar sonuçları merak etmeye başladı. YÖKDİL'in sınav sonuç tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçmiş dönemlerde düzenlenen YÖKDİL sınavlarının sonuçları, sınavın üzerinden 18 gün geçmesiyle birlikte erişime açılmıştı. Bu bilgiler ışığında beşinci YÖKDİL sınavına ait sonuçların 12 Ekim tarihinde erişime açılabileceği tahmin ediliyor. YÖKDİL sınav sonuçları yokdil.yok.gov.tr adresinde sisteme giriş yapılarak öğrenilebilecek. Konu hakkında bir gelişme olduğu ya da sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden okuyabilirsiniz. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. YÖKDİL sınavına ilişkin merakla beklenen sonuçlar star.com.tr'de.

22 Eylül 2018 tarihinde Cumartesi günü düzenlenen beşinci YÖKDİL sınavının tamamlanmasıyla beraber sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu olmuş durumda. YÖK tarafından 22 Eylül 2018 tarihinde Cumartesi günü gerçekleştirilen beşinci YÖKDİL sınavlarının sonuçları merak ediliyor. 22 Eylül Cumartesi günü düzenlenen söz konusu sınavın üzerinden günler geçti ancak sonuçlar açıklanmadı. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, söz konusu sınava katılım sağlayan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. 22 Eylül Cumartesi günü düzenlenen beşinci YÖKDİL sınavının tamamlanmasının ardından, günler geçmesine rağmen sonuçların açıklanmaması merak uyandırdı. YÖKDİL sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında merak edilen detaylar star.com.tr haber sitemizde.

YÖKDİL sonuçları, sınava dahil olan ve akademik kariyer amacıyla yabancı dillerini tasdik etmek isteyen öğrencilerin gündemindeki hususlar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz dönemlerde yaklaşık 3 hafta içerisinde adayların erişimine açılan YÖKDİL sınav sonuçlarının, bu dönem de aynı şekilde açıklanması bekleniyor.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen YÖKDİL sınavının sonuçlarının açıklanacağı tarih, bu kapsamda beklenti içinde olan vatandaşlarca araştırılmaya devam ediyor. Sınav sonuçları “yokdil.yok.gov.tr” adresinden açıklanacaktır. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır.





YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?



Sınav Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir.



Geçmiş dönemin sınav takvimi incelendiğinde YÖKDİL sınavlarının sonuçları sınavın gerçekleştiği tarihin üzerinden 18 gün geçmesiyle beraber erişime açılmıştı.



Bu bilgiler kapsamında beşinci YÖKDİL sınavına ait sonuçların 12 Ekim 2018 tarihinde erişime açılabileceği belirtiliyor. Geçmiş dönemlerde düzenlenen YÖKDİL sınavlarının sonuçları, sınavın üzerinden 18 gün geçmesiyle birlikte erişime açılmıştı. Bu bilgiler ışığında beşinci YÖKDİL sınavına ait sonuçların 12 Ekim tarihinde erişime açılabileceği tahmin ediliyor. Konu hakkında bir gelişme olduğu ya da sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

SORULAR VE CEVAPLAR YAYIMLANDI



22 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen YÖKDİL 2018 Sonbahar Dönemi Sınavı soruları ve cevap anahtarları adayların erişimine açılmıştır.



YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?



Söz konusu sınavın sonuçları “yokdil.yok.gov.tr” adresi üzerinden erişime açılacak.



Ayrıca sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapılabileceği belirtildi.



Diğer yandan gerçekleştirilecek olan itirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi yapması şart.



Sınav sonuçları “yokdil.yok.gov.tr” adresinden açıklanacaktır. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır.İtirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sınav değerlendirmesi nasıl olacak?



Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır.







YÖKDİL baraj puanı nedir?



İlgili mevzuat ile ilgili düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.



YÖKDİL sınavı nerelerde geçerli?



Bu sınava yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.

YÖKDİL NEDİR?



YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir. Alana özgü ilk akademik dil sınavı olan YÖKDİL, mevcut Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) yanında, adayın alanındaki (fen, sosyal ve sağlık) İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça yeterliliğini belirlemeye yönelik “akademik yabancı dil sınavı” niteliği taşıyor.



Sınava, yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar başta olmak üzere yabancı dil bilgisi seviyesini ölçmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterlilik puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da katılabiliyor.