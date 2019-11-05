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YÖKDİL soru ve cevapları yayınlandı! YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL soru ve cevapları yayınlandı. 03 Kasım 2019 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2019-YÖKDİL) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının yüzde 10'u ÖSYM tarafından öğrencilerin erişimine açıldı. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 04 Kasım 2019 tarihinde saat 16.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir. YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı da merak ediliyor. YÖKDİL 2019 hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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YÖKDİL soru ve cevapları yayınlandı. Başvuruları 13-23 Eylül 2019 tarihleri arasında alınan YÖKDİL 3 Kasım Pazar günü İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinde yapılmıştı. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2019-YÖKDİL) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının yüzde 10'u ÖSYM tarafından öğrencilerin erişimine açıldı. YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı tüm adaylar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 
 
YÖKDİL SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI! 
03 Kasım 2019 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2019-YÖKDİL) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
 

 
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 04 Kasım 2019 tarihinde saat 16.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
 

YÖKDİL TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 
YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 
ÖSYM'nin bu yılki takvimine göre, YÖKDİL sonuçları ise 28 Kasım 2019 tarihinde “sonuc.osym.gov.tr” adresinden duyurulacak. Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
 

 
SINAV DEĞERLENDİRMESİ
Cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.

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