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YÖK’ten 14 bölüme ‘yetenek ayarı’

YÖK, aralarında Grafik Tasarım ve Spor Bilimleri’nin de yer aldığı 14 yükseköğretim programını, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölüm kapsamından çıkardı. 2020 itibari ile bu alanların tercihinde YKS puanı etkili olacak.

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Yükseköğetim Kurulu (YÖK), Genel Kurulu toplantısında YKS’ye hazırlanan 2.5 milyon öğrenciyi ilgilendiren önemli kararlar alındı. Öncelikle hukuk fakülteleri için 190 bin olan başarı sırası barajı 125 bine çıkarılırken, başarı sırası barajı olmayan eczacılık ve diş hekimliği bölümlerine de ilk kez başarı sırası barajı getirildi. Eczacılık fakülteleri için en düşük başarı sırası barajı 100 bin, diş hekimliği fakülteleri için en düşük başarı sırası barajı ise 80 bin olarak belirlendi. Toplantıda ayrıca bugüne kadar özel yetenek sınavı ile öğrenci alan 14 yükseköğretim bölümü ile ilgili de önemli bir karar alındı. 

YKS PUANI GEÇERLİ

Yükseköğretim kurumlarında bugüne kadar özel yetenek sınavı ile öğrenci alan 14 bölüme, 2020 YKS’de merkezi yerleştirme ile öğrenci yerleştirilmesine karar verildi. Söz konusu 14 bölüm ise ‘Çizgi Film (Animasyon), Grafik, Grafik Resimleme ve Baskı, Grafik Tasarım, Moda Giyim Tasarımı, Moda Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Rekreasyon, Spor Bilimleri, Spor Yöneticiliği, Tekstil, Tekstil Geliştirme ve Pazarlama, Tekstil Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı’ olarak sıralandı. Alınan karara ilişkin yazı yükseköğretim kurumlarına, YÖK Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanlığı tarafından ‘ivedi’ olarak gönderildi. 2020 YKS’de artık söz konusu 14 bölüm, merkezi sınav puanı, yani YKS puanı ile öğrenci almaya başlayacak. Bu bölümlere girmek isteyen adaylar artık YKS’de sadece ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi’ne değil, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi’ne de hazırlanacak. 

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