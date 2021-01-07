YÖK'ten burs müjdesi

AA 07 Ocak 2021 Perşembe 15:14 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 15:14

Yükseköğretim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda doktoralı insan kaynağını yetiştirmeyi hedefleyen, yeni YÖK'ün bir Türkiye projesi olarak kurguladığı YÖK 100/2000 Doktora Projesi'nin 4. yılını doldurduğu ve desteklenen doktora öğrencisi sayısının 5 bini geçtiği belirtildi.

İlk mezunlarını vermeye başlayan projenin, Türkiye'deki 1000 kişi başına düşen doktora mezunu sayısının üst seviyelere çıkması yönünde katkı sağladığı anlatılan açıklamada, ülkenin güncel sorunlarının çözümüne yönelik yetişmiş nitelikli insan kaynağını da yetiştirdiğine işaret edildi.

- Güncel alanlarda yetişmiş doktoralı insan gücüne destek

Açıklamada, YÖK 100/2000 Doktora Projesi'nin "geleceğin Türkiye'si" için Güçlü Nesiller Yetiştirme Projesi olarak yola çıktığı ve ülkenin küresel alandaki rekabet gücünü artırmak amacıyla 10 yılda ihtiyaç duyulacak alanlarda geleceğe yatırım yapmayı hedeflediği aktarıldı.

Bu kapsamda Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin üretiminde ihtiyaç duyulacak doktoralı insan gücünün yetiştirilmesi için YÖK 100/2000 Doktora Projesi kapsamına 3 yeni bilim alanı eklendiği, Yerli ve Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı amacıyla da 7 yeni bilim alanının daha projeye eklendiği hatırlatılan açıklamada, ülkenin küresel Kovid-19 salgını ile mücadelesine katkı sağlamak amacıyla Pandemi Dönemi Özel Çağrısı'na çıkıldığı, özellikle aşı ve ilaç çalışmalarına katkıda bulunan YÖK 100/2000 Doktora Projesi bursiyerlerinin de gurur kaynağı olduğu vurgulandı.

- Ülke için çok önemli olan konularda yeni alt alanlar eklendi

Açıklamada, bugün ilan edilen 2020-2021 Eğitim Öğretim Dönemi Bahar Dönemi Çağrısı ile ülkenin gündemindeki konulara katkıda bulunmak amacıyla projeye önemli yeni alt alanlar eklendiğine değinilerek, şunlar kaydedildi:

"Ülkede sıkça yaşanmakta olan ve ne yazık ki can kayıplarına da yol açabilen depremlere yönelik olarak bu alanda nitelikli insan kaynağının yetişmesi adına deprem çalışmaları (sismik izolasyon yöntemleri, depreme dayanıklı malzeme teknolojileri, entegre teknolojiler, pratik güçlendirme teknolojileri, jeofizik çalışmalar-diri fayların tespiti, deprem risk çalışmaları, zemin yapısının tespitine yönelik çalışmalar, deprem yapı sönümleyicileri, yapı operasyonel modal testler, deprem erken uyarı sistemleri, tsunami erken uyarı sistemleri, IoT tabanlı akıllı deprem uyarı sistemleri dahil) ile afet ve acil durum yönetimi alt alanları eklendi.

Ülkemizin enerji kaynaklarını etkin kullanabilmesi ve var olan enerji ihtiyacının denizlerde yürütülen çalışmalarla sorunsuz bir şekilde tespit edilebilmesi adına yeraltı enerji kaynakları yönetimi (derin deniz sondajı ve üretim teknikleri, doğal gaz üretim/depolama teknolojileri, jeotermal rezervuar, petrol ve doğal gaz mühendisliğinde yapay zeka ve makine öğrenmesi, deniz ve kara sismik ölçüm teknolojileri dahil), deniz jeolojisi ve jeofiziği (deniz sismolojisi, deniz tabanı deprem ve tsunami gözlem teknolojileri, insansız sualtı araçları dahil) eklenmiştir.

Gelecekteki ihtiyaç olmaktan çıkıp günümüzü tehdit eden su kaynağı sıkıntılarının çözümüne yönelik çalışmaların artması ve yaygınlaşmasını teşvik etmek adına sürdürülebilir su kaynakları (su tasarruf teknolojileri ve arıtma teknolojileri dahil) alt alanında yeniden çağrıya çıkılmıştır."

YÖK'ün açıklamasında, "YÖK 100 /2000 Doktora Projesi, gündeme uyum sağlanarak süreçleri dinamik olarak yürütmenin yanı sıra gelecekteki ihtiyaçlara yönelik yatırım yaparak güçlü bir Türkiye için katkıda bulunmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.