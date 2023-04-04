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Eğitim

YÖK'ten burslara zam... İşte yeni rakamlar

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen burs miktarlarının artırıldığını bildirdi.

AA4 Nisan 2023 Salı 12:48 - Güncelleme:
YÖK'ten burslara zam... İşte yeni rakamlar
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YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencileri desteklemek amacıyla verilen burs miktarlarının farklı oranlarda artırıldığı ifade edildi.

100/2000 Doktora Bursunun çalışan öğrenciler için 910 liradan 2 bin 500 liraya, çalışmayan öğrenciler için ise 3 bin 825 liradan 7 bin 500 liraya yükseltildiği belirtilen açıklamada, bursun öncelikli alanlarda nitelikli bilgi üretecek doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere verildiği, bu kapsamda devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrencilerin YÖK tarafından desteklendiği kaydedildi.

YÖK Lisans Destek Bursu miktarının 1000 liradan 1875 liraya çıkarıldığı aktarılan açıklamada, Temel Bilimler Üstün Başarı Sınıflarında eğitim gören lisans öğrencilerinin (TEBİP-Lisans) burs miktarının ise 1500 liradan 2 bin liraya yükseltildiği bildirildi.

Açıklamada, YÖK Bursu alan yabancı uyruklu öğrenciler için 1500 lira olan burs miktarının 2 bin liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 300 lira olan burs miktarının 3 bin 500 liraya, doktora öğrencileri için 3 bin 500 lira olan burs miktarının ise 6 bin liraya yükseltildiği belirtildi.

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