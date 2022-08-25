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Eğitim

YÖK'ten El-Ezher ve Medine İslam üniversitelerine denklik iddialarına ilişkin açıklama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bazı medya organlarında, Mısır'daki El-Ezher Üniversitesi ve Suudi Arabistan'daki Medine İslam Üniversitesinde 2015'ten bu yana verilen denklik belgelerinin iptal edildiği ve diplomaların geçersiz kılındığı şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AA25 Ağustos 2022 Perşembe 16:27 - Güncelleme:
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Kuruldan yapılan açıklamada, El-Ezher Üniversitesi ve Medine İslam Üniversitesinin YÖK tarafından tanınan üniversiteler arasında olduğu hatırlatıldı.

YÖK'ün 4 Şubat 2015'teki toplantısında, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından ilahiyat alanında alınmış diplomaların denklik başvurularında aranacak şartlara ilişkin karar alındığı belirtilen açıklamada, ilahiyat alanına ilişkin herhangi yeni bir kararın alınmadığı aktarıldı.

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği hükümleri uyarınca, denklik başvurularının, Yükseköğretim Kurulu tarafından bireysel bazda incelendiği, "doğrudan denklik", "ders tamamlama sonrası denklik" ve "ret" şeklinde üç farklı karar verildiği kaydedilen açıklamada, "ders tamamlama sonrası denklik"te, tespit edilen eksik dersin tercih edilecek üç üniversitenin birinden tamamlaması şartının konulabildiği belirtildi.

2016-2022 arasında El-Ezher Üniversitesi mezunu 299 kişiye "doğrudan denklik", 43 kişiye "ders tamamlama" ve 15 kişi hakkında da "ret" kararı verildiği bildirilen açıklamada, bu yıl ise Suudi Arabistan'dan 4 kişinin başvurusu hakkında "ders tamamlama" kararı verildiği anlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"YÖK, fakülte bazında mezunların belli kriterlerle mezun olmaları ve eş değerlilikleri gözeterek, tüm mezuniyet alanlarında denklik işlemlerini, hakkaniyet, kalite ve fırsat eşitliği ilkeleri doğrultusunda yapmaktadır. Son günlerde bazı medya organlarında Mısır'daki El-Ezher Üniversitesinde ve Suudi Arabistan'daki Medine İslam Üniversitesinde 2015'ten bugüne kadar verilen denklik belgelerinin iptal edildiği ve diplomaların geçersiz kılındığı şeklinde yer alan haberler gerçeği hiçbir şekilde yansıtmamaktadır."

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