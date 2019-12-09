13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,805
  • 6,4254
  • 273.165
  • 108527
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

EĞİTİM

  1. Haberler
  2. Eğitim

YÖK'ten öncelikli alanlar için üniversitelere ek kadro müjdesi

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), öğretim elemanı bulmada sıkıntı çekilen alanlar başta olmak üzere üniversitelere 535 araştırma görevlisi kadrosu için atama izni verildiği bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

YÖK'ten yapılan açıklamada, ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlardaki nitelikli insan gücünü karşılayabilmek için planlanan pek çok projenin Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle hayata geçirildiği ifade edildi.

Bunlardan biri olan "Öncelikli Alanlar Kapsamında Araştırma Görevlisi İstihdamı Projesi" için toplam 535 araştırma görevlisi kadrosuna atama izninin YÖK tarafından yükseköğretim kurumlarına tahsisinin Cumhurbaşkanlığı makamınca uygun bulunduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu sene 'Yeni YÖK' olarak öğretim üyesi temininde güçlük çekilen alanlar dikkate alınmak suretiyle, cari usulde üniversitelerin kendilerinin belirlediği alanlarda kullandığı kadrolara ek olarak alınan ilave kadro izinleri için merkezi bir planlama yapılmıştır. Bu bağlamda 180'i hukuk olmak üzere eczacılık, mimarlık, psikoloji, hemşirelik, otizm spektrum bozukluğu eğitimi, özel eğitim, odyoloji, dil ve konuşma terapisi gibi alanlarda lisans üstü eğitim yaptırılması amacıyla öğretim elemanı bulmada sıkıntı çekilen alanlar başta olmak üzere yükseköğretim kurumlarına toplamda 535 araştırma görevlisi kadrosu için atama izni verildi. Adayların değerlendirilmesi ve seçimi cari usule göre üniversiteler tarafından yapılacak."

- Planlamayla 2 yıl sonra kadro eksikliği büyük ölçüde giderilecek

Açıklamada, projeksiyonlara göre gelecek 2 sene aynı minvalde politika izlendiğinde bu alanlara ilişkin öğretim üyesi eksikliğinin büyük ölçüde giderilmiş olacağı, bu kapsamda ilan süreçlerinin devam ettiği belirtildi.

Türk ve Ukraynalı milletvekillerinden dostluk maçı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Gül açıkladı: Yeni eylem planını hazırlıyoruz

Bakan Gül açıkladı: Yeni eylem planını hazırlıyoruz

İş arayana 1.150 TL yardım: İşte aranan şartlar

İş arayana 1.150 TL yardım: İşte aranan şartlar

Ağır darbe: Terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi

Ağır darbe: Terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi

Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Dünyanın en hızlısı 'Brahmos'a talip çıktı

Dünyanın en hızlısı 'Brahmos'a talip çıktı

Balon balığından sonra yeni kabus!

Balon balığından sonra yeni kabus!

Ceren'in katili cezaevinde intihar girişiminde bulundu

Ceren'in katili cezaevinde intihar girişiminde bulundu

Merkez'den 'YTL' uyarısı: Yıl sonunda dolacak

Merkez'den 'YTL' uyarısı: Yıl sonunda dolacak
 

POPÜLER HABERLER

Celal Şengör: En cahil Türkler, Müslüman Türklerdir!

Celal Şengör: En cahil Türkler, Müslüman Türklerdir!

Sadece Rusya'da görebileceğiniz ilginç kareler

Sadece Rusya'da görebileceğiniz ilginç kareler

Gerçek olduğuna inanmak zor! Doğanın en büyük canlıları

Gerçek olduğuna inanmak zor! Doğanın en büyük canlıları

Binlerce Noel Baba, Madrid sokaklarında koştu

Binlerce Noel Baba, Madrid sokaklarında koştu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA