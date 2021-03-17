YÖK'ten, TUS ve DUS açıklaması

AA 17 Mart 2021 Çarşamba 13:09 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 13:09

YÖK'ün internet sitesinden yapılan duyuruya göre, "Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği"nin 12/1 maddesi gereğince, 2021 İkinci Dönemi TUS kontenjan talepleri, "http://www.yok.gov.tr" adresinin, Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ndeki "Personel İşlemleri TUS Kontenjan Talep Formu" sekmesinden yapılacak.

Tıp-Sağlık Komisyonunca değerlendirilmek üzere rektörlük personel daire başkanlıklarınca doldurulması istenilen talep bilgileri, "http://www.yok.gov.tr" adresinin, Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ndeki "Personel İşlemleri TUS Kontenjan Talep Formu" sekmesinden yapılacak. Talep bilgileri en son 2 Nisan 2021 Cuma günü saat 23.59'a kadar girilebilecek.

"Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin 5/1 maddesi gereğince, 2021 EUS kontenjan talep formlarının en geç 2 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar "eus.yokper@yok.gov.tr" adresine gönderilmesi gerekiyor.