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Eğitim

YÖK'ten uygulamalı eğitimi gören öğrencilere kolaylık

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, koronavirüs salgını nedeniyle öğrencilerin eksik kalan sektördeki uygulama eğitimlerinin üniversiteler tarafından uzaktan öğretim yöntemiyle ders, ödev, proje, uygulama dosyası ve benzeri etkinlikler veya yaz öğretimi şeklinde tamamlatılabilmesine karar verildiğini bildirdi.

AA09 Nisan 2020 Perşembe 14:26 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 14:26
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Saraç, Twitter'den yaptığı açıklamada, "Yükseköğretimden Endüstriye Nitelikli İnsan Gücü" Projesi kapsamında, bazı lisans programlarında 7 dönem, ön lisans programlarında ise 3 dönem dersliklerde, 1 dönem de ilgili sektörün işletmelerinde verilmek üzere uygulamalı eğitim modelinin gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Bu yıl bahar döneminde, salgın nedeniyle örgün eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiğini ifade eden Saraç, diğer taraftan pek çok işletmenin faaliyetlerine ara vererek, esnek veya kısmi zamanlı çalışmaya başladığı, dolayısıyla işletmelerde uygulamalı eğitime devam etme imkanı kalmadığını belirtti.

Yükseköğretim kurumlarında, "7+1" ve "3+1" eğitim modelinin uygulandığı programlarda, öğrencilerin 5-6 hafta süreyle işletmelerde uygulamalı eğitim aldıklarını aktaran Saraç, şunları kaydetti:

"2019-2020 bahar dönemi için öğrencilerin eksik kalan uygulama eğitimi ve süresinin, uzaktan öğretim yöntemiyle ders, ödev, proje, uygulama dosyası ve benzeri etkinlikler veya yaz öğretimi şeklinde yükseköğretim kurumları tarafından tamamlatılabilmesine karar verilmiştir."

Yekta Saraç, YÖK olarak, küresel salgın döneminde, yükseköğretimin bütün imkanlarını kullanarak, eş zamanlı farklı uygulamaları devreye sokmaya ve mümkün olduğunca en az mağduriyet ile bu süreci yönetmeye çalıştıklarını vurguladı.

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