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Eğitim

YÖK'ten, vakıf üniversitelerine 'ücret' yazısı

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına gönderilen yazıda, kayıt döneminden sonra öğrencilerin şaşırtıcı ve beklenmedik rakamlarla karşılaşmamaları nedeniyle eğitim ve öğretim ücretlerinin, tercih veya yatay geçiş dönemlerinden önce belirlenmesinin zorunlu olduğu belirtildi.

DHA26 Temmuz 2022 Salı 14:58 - Güncelleme:
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YÖK tarafından, vakıf yükseköğretim kurumlarına eğitim ve öğretim ücretlerine ilişkin yazı gönderildi. Yazıda, "Yükseköğretim Kurulu'na ulaşan ihbar veya şikayetlerden, kimi vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim ücretlerini, belirli bir miktar olarak belirlemek yerine dönem sonu veya başlangıcındaki enflasyon ya da maliyetlere göre tespit edecekleri yönünde açıklamalarda bulundukları görülmüştür. Kayıt döneminden sonra öğrencilerin şaşırtıcı ve beklenmedik rakamlarla karşılaşmamaları, dolayısıyla mağduriyet yaşamamaları için eğitim ve öğretim ücretlerinin, tercih ve/veya yatay geçiş dönemlerinden önce net bir miktar olarak belirlenmesi zorunludur. Eğitim ve öğretim ücretlerinin belirlenmesi sürecinde, tüm vakıf yükseköğretim kurumları mütevelli heyetinin gerekli özeni göstermeleri önemle rica olunur" denildi.

  • vakıf üniversiteleri
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