YÖK'ten YÖKSİS açıklaması

YÖK'ten yapılan bilgilendirmede, sürekli güncellenen bir program olan Yükseköğretim Bilgi Sistemi'nin (YÖKSİS), bazı teknik çalışmalar, analiz veya güncellemeler esnasında kısa süreli, kademeli, bütün veya lokal olarak kapandığı hatırlatıldı.

Yapılan "teknik bir analiz, güncelleme çalışması" sonucunda gerçekleşen rutin bir kapatma işlemine ilişkin bazı yanlış anlaşılmaların olduğu belirtilen bilgilendirmede, şunlar kaydedildi: "Çalışma yapılırken sistemde yaşanan kapanma, bilgilerin görülememesi durumu farklı bir şekilde algılanıp, bir sorun varmış gibi anlaşılmıştır. Yapılan rutin, teknik çalışmamız sona ermiş olup, sistem tekrar eski haline gelmiştir. YÖKSİS üzerinde geçmişte verilen diploma denklikleri ile ilgili herhangi bir sorun bulunmadığını önemle belirtmek isteriz."