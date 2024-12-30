YTB, 2024'te Türkiye Bursları'na 171 ülkeden 122 bin başvuru aldı

AA muhabiri, YTB'nin 2024 yılı çalışmalarını derledi.

Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde yaşayan vatandaşların, Türkiye ile tarihsel bağları bulunan soydaş ve akraba toplulukların, Türkiye'de eğitim hayatına devam eden uluslararası öğrencilerin sosyal, kültürel, hukuki, ekonomik ve siyasi ihtiyaçlarına yönelik 2024'te de dünyanın dört bir yanında faaliyetlerini aralıksız sürdüren YTB, İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği katliamlara sessiz kalmayarak Türkiye'nin sürdürdüğü mücadeleye her fırsatta dikkati çekti.

Diasporalararası işbirliğine her fırsatta dikkati çeken YTB, TEKNOFEST Adana'da bu yıl bir ilke imza atarak, Avrupa'da eğitimlerini sürdüren ve YTB desteğiyle TEKNOFEST'e katılan genç mühendis adayları, Türk Devletleri Teşkilatı 2. Diaspora Gençleri Forumu kapsamında üye devletlerin diasporalarından gelen gençleri festivalde buluşturdu.

YTB, "Haydi Gençler Sarıkamış"a projesi kapsamında 4-7 Ocak arasında yurt dışından gelen 30 gence yönelik Erzurum ve Kars şehirlerine kültürel gezi düzenledi, Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'na ve yürüyüşüne katılım sağlandı.

YTB ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), ROKETSAN ve Havelsan işbirliğiyle, 68 stajyerin katılımıyla 10 Temmuz-3 Eylül arasında "Türkiye Stajları Programı" düzenlendi.

- HANAU ANMA ETKİNLİKLERİ

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de ırkçı terörist Tobias Rathjen tarafından şehir merkezindeki iki kafeye düzenlenen saldırıda 4'ü Türk 9 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler için YTB tarafından 4. yıl dönümünü anma töreni düzenlendi.

YTB, 15-17 Kasım'da Almanya'nın Frankfurt şehrinde Aile ve Sosyal Hizmetler bursu kapsamında bura alanların eğitim sürecini desteklemek amacıyla mentörlük eğitimi düzenledi.

- YURTDIŞI TÜRKLER GENÇLİK KAMPLARI

YTB, Yurtdışı Türkler Gençlik Kampları 2024'te İstanbul ve Rize'de kızlar ve erkekler ayrı olmak üzere 4 farklı grupta gerçekleştirildi. 2024'teki tüm kamplara 400 genç katılım sağladı.

Belçika, Hollanda ve Avusturya'ya yapılan iş gücü kapsamında imzalanan anlaşmanın 60. yılında ilgili ülkelerde program ve resepsiyonlar YTB tarafından düzenlendi.

- HAKLAR GÜNCESİ 2023

YTB, 2020'den itibaren yurt dışındaki vatandaşların yoğun olarak yaşadığı ülkelerde hak ve özgürlükler konusunda idari ve hukuki gelişmelerin yer aldığı "Yurt Dışı Vatandaşlar Hak ve Özgürlükler Güncesi" çalışmasını Türkçe ve İngilizce olarak yayımlarken, bu kapsamda hazırlanan 2023 raporunda ise Almanya'da 71, Fransa'da 52 ve Hollanda'da 25 olmak üzere toplam 277 gelişmeyi kayda geçirdi.

2018'den bu yana yurt dışında yaşayan vatandaşların, onlara ait camileri ve dernekleri hedef alan nefret içerikli saldırıları kayıt altına alan YTB, bunları uluslararası kamuoyunun dikkatine sunuyor.

Rapor, Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak "Yurt Dışındaki Türk Varlığını Hedef Alan Saldırılar" başlığıyla yayımlanırken, 2023'ün hazırlanan raporunda ise Almanya'da 156, Fransa'da 57 ve Danimarka'da 49 olmak üzere 28 ülkede 494 vakayı kayda geçti.

- BULGARİSTAN ULUSLARARASI YAZ OKULU 2024 PROJESİ

YTB ve Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğü işbirliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında 21 Haziran-29 Temmuz arasında Bulgaristan'ın Mestanlı, Şumnu ve Rusçuk ilahiyat liselerinde 12-15 yaş aralığındaki yaklaşık 600 ortaokul öğrencisine yönelik yaz kampı düzenlendi.

- KAMU GÖREVLİLERİ VE AKADEMİSYENLERE YÖNELİK TÜRKÇE İLETİŞİM PROGRAMI

YTB'nin organize ettiği, Kamu Görevlileri ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı (KATİP) 2023-2024 dönemi kapsamında 16 farklı ülkeden 6 diplomat, 6 kamu görevlisi, 1 rektör, 2 araştırmacı ve 1 polis müfettişi olmak üzere 17 kişilik katılımcı heyeti Türkiye'ye gelerek eğitimlerini tamamladı.

Türkiye Mezunları Dernekleri, uluslararası alanda Türkiye'nin tanıtımı ve işbirliği süreçlerinde önemli bir köprü görevi üstleniyor. 31 ülkede bulunan 35 dernek, mezunların Türkiye ile bağlarını güçlü tutmalarına, kültürel ve akademik etkileşimlerini sürdürmelerine olanak sağlayarak mezun buluşmaları gerçekleştiriyor.

- TÜRKİYE BURSLARI'NA 2024'TE 171 ÜLKEDEN BAŞVURU

YTB'nin koordinasyonunda yürütülen ve Türkiye'nin uluslararası öğrencilere sunduğu kamu kaynaklı yükseköğrenim burs programı "Türkiye Bursları", dünyanın dört bir yanından başarılı öğrencilere fırsat eşitliği sağlayarak uluslararası standartlarda burslu eğitim imkanı sunuyor.

Türkiye Bursları programı kapsamında ön lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde 2024'te, 171 ülkeden yaklaşık 122 bin başvuru alınırken adayların seçim sürecinde 75'inde yüz yüze, 57'sinde çevrimiçi olmak üzere toplam 132 ülkede mülakatlar gerçekleştirildi.

Burs alan öğrencilerin gelişimine katkı sunmak için YTB her yıl Uluslararası Öğrenci Akademisi programları düzenliyor.

2024 Uluslararası Öğrenci Akademisi programları kapsamında da 17 ilde seminerler, ihtisas programları ve kültür sanat programları yapıldı. Derslere yüzde 60 oranında devamlılık sağlayan 1686 öğrenciye sertifikaları verildi.

- ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İSRAİL ZULMÜNE KARŞI TEK YÜREK OLDU

Dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye gelerek üniversite eğitimi alan uluslararası öğrencilerin katılımıyla 10 Ekim'de İstanbul'da "Uluslararası Öğrencilerin Gözünden Gazze Paneli ve Sergisi" programı düzenlendi.

- 2024 TÜRKOLOJİ YAZ OKULU PROGRAMI

YTB ve Ankara Üniversitesi TÖMER işbirliğinde düzenlenen Türkoloji Yaz Okulu programına bu yıl 14 ülkeden 189 uluslararası öğrenci katılım sağladı.

YTB Başkanı Abdullah Eren, AA muhabirine yaptığı açıklama, 2024'ün kurum için çok yoğun bir yıl olduğunu, bu yıl yurt dışında yaşayan vatandaşların taleplerine yönelik çalışmalarda bulunduklarını söyledi.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi projesi kapsamında yurt dışında özellikle Avrupa'da farklı kamu kurumlarıyla sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdiklerini belirten Eren, 2024'ün 1964'te Türkiye'nin Avusturya, Belçika ve Hollanda ile imzalamış olduğu iş gücü anlaşmalarının 60. yılı olması hasebiyle de bu ülkelerde vatandaşların katılımıyla 60. yıl programı yaptıklarını, Avrupa'ya göçün 60. yıl programlarını tertip ettiklerini, programlara çok yoğun katılımların olduğunu dile getirdi.

- "19 ÜLKEDE 451 CAMİ VEYA BİR TÜRK-İSLAM ESERİ OLARAK İNŞA EDİLİP SONRA KİLİSEYE ÇEVRİLEN ESERİ TESPİT ETTİK"

Eren, yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik, lobicilik, aktif yurttaşlık konularında, siyasal katılım hususlarında kendilerini daha fazla cesaretlendirmeye gayret ettiklerini ifade etti.

Türk dünyası gençlerinin bir araya gelmesini çok önemsediklerini kaydeden Eren, "Bu bağlamda bu çalışmamızı başarıyla tamamlamış olduk. Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ve gözlemci 7 ülkeden katılımcılarla diaspora formunu düzenledik. Bir diğer çalışmamız 2024'te bence çok çok önemli bir çalışma, kiliseye çevrilen Türk eserleri çalışması. 19 ülkede 451 cami veya bir Türk-İslam eseri olarak inşa edilip sonra kiliseye çevrilen eseri Mehmet Emin Yılmaz hocamızın çalışmasıyla tespit ettik ve bu kitabı bastık. Türkçe, İngilizce hakikaten yoğun bir ilgi gördü."

Eren, Türkiye Bursları'na 2024'te de 122 bin civarında başvuru aldıkları bilgisini verdi.