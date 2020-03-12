İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,3057
  • EURO
    7,0576
  • ALTIN
    320.678
  • BIST100
    93639.5
  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • YTB Başkanı Eren'den uluslararası öğrencilere ilişkin açıklama
Eğitim

YTB Başkanı Eren'den uluslararası öğrencilere ilişkin açıklama

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, 'Türkiye'de şu an 180 bin uluslararası öğrenci var. Bunların yaklaşık 16 bini Türkiye Bursları kapsamında YTB tarafından getirildi. Bu yıl da 4 bine yakın öğrenci geldi.' dedi.

AA12 Mart 2020 Perşembe 21:50 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 21:50
ABONE OL

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'de 180 bin uluslararası öğrencinin eğitim gördüğüne işaret ederek, "Bunların yaklaşık 16 bini Türkiye Bursları kapsamında YTB tarafından getirildi. Bu yıl da 4 bine yakın öğrenci geldi." dedi.

Eren, bir otelde düzenlenen, "Türkiye Bursları Hoşgeldiniz" programında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili dünyanın adeta alarm durumunda olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütünün Kovid-19'un küresel bir salgın olduğuna yönelik duyuru yaptığını anımsatan Eren, dünyanın birçok ülkesinden Türkiye'ye eğitim için gelen öğrencilerin de salgına karşı tedbirler alması gerektiğini, Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon halinde bu yılki burs planlamasını yürüteceklerini dile getirdi.

Konya'nın, bin 500 öğrenci ile Ankara ve İstanbul'dan sonra yüksek sayıda, dünyanın farklı ülkelerinden gelen uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaptığını belirten Eren, şunları kaydetti:

"Selçuk Üniversitesinde 800, 500'ün üzerinde Necmettin Erbakan Üniversitesinde ve diğerleri de Konya Teknik Üniversitesi ile Karatay Üniversitesinde öğrenim görüyor. Konya'da, 93 ülkeden öğrencimiz var. Kendi ülkelerinizde mülakata girdiniz ve ülkenizdeki en başarılı öğrenciler olarak bu bursu almaya hak kazandığınız için sizi tebrik ediyorum. Türkiye, farklılıklara çok açık ve alışkın bir toplumdur. Burada eğitim hayatınız boyunca keyif alacağınıza ve çok güzel dostluklar edineceğinize eminim. Türkiye'de şu an 180 bin uluslararası öğrenci var. Bunların yaklaşık 16 bini Türkiye Bursları kapsamında YTB tarafından getirildi. Bu yıl da 4 bine yakın öğrenci geldi."

Programla amacın kurumun yaptığı hizmetleri tanıtmak olduğuna işaret eden Eren, "Türkiye Bursları ne kadar büyük bir program, her yıl bu gerçekleşsin diye ne kadar insan çalışıyor, bunu görün diye ve bursların mahiyetini anlatmak ve 'hoş geldiniz' demek için bu programı yapıyoruz. Aslında bu bir oryantasyon programıdır. Sizler, Türkiye'nin birer gönüllü elçileri olacak, ülkelerinize döneceksiniz. Yüksek başarılarla inşallah mezun olacaksınız. Hepinize kolaylıklar diliyorum." diye konuştu.

Programa, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, İki Doğu İki Batı Derneği Başkanı Murat Arslan ile Konya'da öğrenim gören çok sayıda uluslararası öğrenci katıldı.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak görüntülendi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP'li Abdüllatif Şener'den akla ziyan koronavirüs paylaşımı
CHP'li Abdüllatif Şener'den akla ziyan koronavirüs paylaşımı

CHP'li Abdüllatif Şener'den akla ziyan koronavirüs paylaşımı

Türkiye müdahale edene kadar bombaladılar
Türkiye müdahale edene kadar bombaladılar

Türkiye müdahale edene kadar bombaladılar

Doğu'ya İHA ve SİHA üssü
Doğu'ya İHA ve SİHA üssü

Doğu'ya İHA ve SİHA üssü

Türk ordusu bir SİHA süper gücü
Türk ordusu bir SİHA süper gücü

Türk ordusu bir SİHA süper gücü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.