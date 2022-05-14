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Eğitim

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı ilk kez elektronik ortamda gerçekleştirildi

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) ilk kez elektronik ortamda gerçekleştirildi. İngilizce dilinde fen bilimleri, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler alanlarında Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav merkezlerinde 13.45'te başlayan sınav 16.45'te sona erdi.

AA14 Mayıs 2022 Cumartesi 17:16 - Güncelleme:
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Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 soru yöneltildi ve 180 dakika süre verildi. Sınav, sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluştu.

İngilizce dilinde fen bilimleri, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler alanlarında Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav merkezlerinde 13.45'te başlayan sınav 16.45'te sona erdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınav takviminde 13 elektronik yabancı dil sınavı (e-YDS) ve bir e-YÖKDİL olmak üzere toplam 14 elektronik sınav yer aldığını belirterek, elektronik sınav sayısını ve çeşitliliğini artırmayı hedeflediklerini açıklamıştı.

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