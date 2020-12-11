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Eğitim

'Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?' Bakan Selçuk cevapladı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin merak edilenleri açıkladı. Bakan Selçuk yüz yüze eğitime ilişkin, '4 Ocak bizim için umut vaad eden bir tarih açıklamasında ifade etmek istediğim, okulların bir an önce açıklaması yönünde bir talebim var. Tüm bunlara baktığımda 4 Ocak iyimser bir tahmin' dedi.

11 Aralık 2020 Cuma 11:19 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 11:45
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin merak edilenleri açıkladı. 

BAKAN SELÇUK'UN KONUŞMASINDAN ÖNE ÇIKAN SATIRBAŞLARI; 

Önümüzdeki hafta Kabine toplantısında bu konu tekrar değerlendirmeye alınacak. Bu tür kararları almak tamamen veriye bakma gerekliliği doğuruyor. Okulların açılmasını biz de istiyoruz ama duruma bakılacak. Muhtemel senaryolar değerlendirilip okul kararı verilecek.

4 Ocak bizim için umut vaad eden bir tarih açıklamasında ifade etmek istediğim, okulların bir an önce açıklaması yönünde bir talebim var. Tüm bunlara baktığımda 4 Ocak iyimser bir tahmin.

22 Ocak'ta karne vermek istiyoruz. En az bir sınavı yüz yüze yapmak istiyoruz.

Biz çocuğumuzun eline basılı karne vermek istiyoruz. Tüm şartlara karşı da hazırlıklarımı sürdürüyoruz.

Öğretmenlerin bir an önce aşılanması için çalışma sürüyor.

150 bin tablet dağıtıldı, Ocak'ta 500 bin hedefi var. Dağıtılan tabletlerle internet desteği de veriliyor. 

(LGS VE YKS MÜFREDATI) EBA'nın içeriği gelişti, şu an yeterince kaynak var. Müfredatın tümünden sorumlu olmak bize gelen tavsiyeler arasında. Bu karar bürokratik değil, eğitimcilerin ortak görüşü. Bizim nisan, mayıs aylarında telafi eğitimimiz oldu. Önümüzdeki 2 yıl için bir telafi eğitim planımız var.

(Öğretmen ataması) İmkanlar el verdiğince daha fazla atama için çalışıyoruz

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