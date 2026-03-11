İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2026 Çarşamba / 23 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,097
  • EURO
    51,2073
  • ALTIN
    7358.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • Zorunlu eğitim yaşı gündemde! Bakan Tekin: Amacımız erken yükseköğretim
Eğitim

Zorunlu eğitim yaşı gündemde! Bakan Tekin: Amacımız erken yükseköğretim

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na gelişinde, üniversiteye giriş yaşına yönelik bir soru üzerine, 'Biz 12 yıllık zorunlu eğitimi tartışırken şöyle söylemiştim: artık çocuklarımızın bilgiye erişiminin çok kolay olduğu bir dönemde daha erken yaşlarda yükseköğretime devam edilebilmesi lazım. Zorunlu eğitimin yaşının biraz daha erken dönemlere çekilmesiydi tartışma. Hala kamuoyundaki bu tartışmaları izliyoruz, bakıyoruz, değerlendiriyoruz.' sözlerini sarf etti.

AA11 Mart 2026 Çarşamba 12:40 - Güncelleme:
Zorunlu eğitim yaşı gündemde! Bakan Tekin: Amacımız erken yükseköğretim
ABONE OL
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bakan Tekin, üniversiteye giriş yaşına yönelik bir soru üzerine, "Biz 12 yıllık zorunlu eğitimi tartışırken şöyle söylemiştim: artık çocuklarımızın bilgiye erişiminin çok kolay olduğu bir dönemde daha erken yaşlarda yükseköğretime devam edilebilmesi lazım. Zorunlu eğitimin yaşının biraz daha erken dönemlere çekilmesiydi tartışma. Hala kamuoyundaki bu tartışmaları izliyoruz, bakıyoruz, değerlendiriyoruz." sözlerini sarf etti.

Tekin, rotasyonla ilgili bir çalışma olup olmadığı yönündeki soruya karşılık da bu konudaki çalışmaları gerekli ortamlarda dile getirdiğini aktardı.

Ara tatilin kaldırılıp kaldırılmayacağının sorulması üzerine Tekin, şunları kaydetti:

"Sadece ara tatiller üzerinden okumayın. Biz attığımız her adımı, Bakanlık içerisinde her genel müdürlük bünyesinde var olan izleme ve değerlendirme daire başkanlıkları üzerinden takip ediyoruz. Yapılan şeyin, arzu ettiğimiz sonuçları, pedagojik açıdan pozitif sonuçlar doğurup doğurmadığını, bütün bunları değerlendiriyoruz. Her kararımız için geçerli bu. Ara tatiller de bunun içerisinde. Arkadaşlar değerlendirmelerini yapıyorlar, yaptıktan sonra kararımızı arkadaşlarla paylaşırız. Şimdi güzel olan şey şu: bu ara tatil döneminde öğretmen arkadaşlarımız okula gelmeden online olarak yapacaklar (seminer), onu kendilerine duyurduk zaten."

  • yusuf tekin
  • eğitim
  • yükseköğretim
  • mezuniyet

ÖNERİLEN VİDEO

Uzun namlulu silahlarla soygun: Kuyumcukent'te 20 milyonluk vurgun yaptılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.