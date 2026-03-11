Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bakan Tekin, üniversiteye giriş yaşına yönelik bir soru üzerine, "Biz 12 yıllık zorunlu eğitimi tartışırken şöyle söylemiştim: artık çocuklarımızın bilgiye erişiminin çok kolay olduğu bir dönemde daha erken yaşlarda yükseköğretime devam edilebilmesi lazım. Zorunlu eğitimin yaşının biraz daha erken dönemlere çekilmesiydi tartışma. Hala kamuoyundaki bu tartışmaları izliyoruz, bakıyoruz, değerlendiriyoruz." sözlerini sarf etti.

Tekin, rotasyonla ilgili bir çalışma olup olmadığı yönündeki soruya karşılık da bu konudaki çalışmaları gerekli ortamlarda dile getirdiğini aktardı.

Ara tatilin kaldırılıp kaldırılmayacağının sorulması üzerine Tekin, şunları kaydetti:

"Sadece ara tatiller üzerinden okumayın. Biz attığımız her adımı, Bakanlık içerisinde her genel müdürlük bünyesinde var olan izleme ve değerlendirme daire başkanlıkları üzerinden takip ediyoruz. Yapılan şeyin, arzu ettiğimiz sonuçları, pedagojik açıdan pozitif sonuçlar doğurup doğurmadığını, bütün bunları değerlendiriyoruz. Her kararımız için geçerli bu. Ara tatiller de bunun içerisinde. Arkadaşlar değerlendirmelerini yapıyorlar, yaptıktan sonra kararımızı arkadaşlarla paylaşırız. Şimdi güzel olan şey şu: bu ara tatil döneminde öğretmen arkadaşlarımız okula gelmeden online olarak yapacaklar (seminer), onu kendilerine duyurduk zaten."