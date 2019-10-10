0,49 taşıt kredisi hangi araçlar için geçerli? En uygun taşıt kredisi hangi bankada? gibi soruların yanıtları tüm araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 1 Ekim tarihinde Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından ‘Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası’ başlatıldı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından kampanya başlatıldı. 0.49 ve 0.69 faiz oranı ile satın alabilecek otomobil firmaları da belli oldu. Sıfır araç satışlarını hareketlendirmek için atılan bu adım sonrası 0.49 taşıt kredisi yoğun ilgi gördü. 0,49 taşıt kredisi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

0,49 TAŞIT KREDİSİ HANGİ ARAÇLAR İÇİN GEÇERLİ?

Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota

Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes

EN UYGUN TAŞIT KREDİSİ HANGİ BANKADA?

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın otomotiv firmalarıyla yaptığı anlaşma ile Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtların alımında uygulanan kredi faizleri düşürülmüştü.

Bu kapsamda fiyatı 50 bin lira ila 120 bin lira arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için uygulanan aylık faiz oranı yüzde 0,49-0,69 bandına çekilmişti. Öte yandan, fiyatı 72 bin lira ila 500 bin lira arasında değişen sıfır kilometre ticari araçlar için 36-60 ay vadeli kredinin faizi de aylık yüzde 0,49-0,69 bandına düşürülmüştü.

AYLIK ÖDEMEDE YAKLAŞIK 500 TL AVANTAJ VAR

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank düne kadar verdikleri otomobil kredilerinde 500 TL arası tahsis ücreti ve 1,44-1,45 arasında faiz uyguluyorlardı. Bugün yapılan güncelleme ile faiz hadleri 0,49-0,69 arasına çekilirken, aylık taksitlerde ödeme yaklaşık 500 TL düşmüş oldu.

İşte 100 bin TL, 36 ay geri ödemeli kredi için hazırladığımız karşılaştırma tablosu..