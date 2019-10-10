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0,49 taşıt kredisi hangi araçlar için geçerli? En uygun taşıt kredisi hangi bankada?

Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar 0,49 taşıt kredisi hangi araçlar için geçerli? En uygun taşıt kredisi hangi bankada? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından 26 Eylül tarihinde duyurulan Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile gerçekleştirilen otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel işbirlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişlemeye devam ediyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından başlatılan kampanyaya Mercedes ve Toyota firmaları da katıldı. Müşteriler tarafından yoğun ilgi gören 0,49 taşıt kredisi kampanyası 31 Aralık'ta sona erecek. 0,49 taşıt kredisi kampanyasına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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0,49 taşıt kredisi hangi araçlar için geçerli? En uygun taşıt kredisi hangi bankada? gibi soruların yanıtları tüm araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 1 Ekim tarihinde Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından ‘Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası’ başlatıldı.  Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından kampanya başlatıldı. 0.49 ve 0.69 faiz oranı ile satın alabilecek otomobil firmaları da belli oldu. Sıfır araç satışlarını hareketlendirmek için atılan bu adım sonrası 0.49 taşıt kredisi yoğun ilgi gördü. 0,49 taşıt kredisi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 
 
0,49 TAŞIT KREDİSİ HANGİ ARAÇLAR İÇİN GEÇERLİ?
Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota
 
Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes
 

 
EN UYGUN TAŞIT KREDİSİ HANGİ BANKADA? 
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın otomotiv firmalarıyla yaptığı anlaşma ile Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtların alımında uygulanan kredi faizleri düşürülmüştü.
 

 
 
Bu kapsamda fiyatı 50 bin lira ila 120 bin lira arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için uygulanan aylık faiz oranı yüzde 0,49-0,69 bandına çekilmişti. Öte yandan, fiyatı 72 bin lira ila 500 bin lira arasında değişen sıfır kilometre ticari araçlar için 36-60 ay vadeli kredinin faizi de aylık yüzde 0,49-0,69 bandına düşürülmüştü.
 
AYLIK ÖDEMEDE YAKLAŞIK 500 TL AVANTAJ VAR
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank düne kadar verdikleri otomobil kredilerinde 500 TL arası tahsis ücreti ve 1,44-1,45 arasında faiz uyguluyorlardı. Bugün yapılan güncelleme ile faiz hadleri 0,49-0,69 arasına çekilirken, aylık taksitlerde ödeme yaklaşık 500 TL düşmüş oldu.
 
İşte 100 bin TL, 36 ay geri ödemeli kredi için hazırladığımız karşılaştırma tablosu..
 

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