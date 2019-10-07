0,49 taşıt kredisi hangi marka araçlar için kullanılır? 0,49 taşıt kredisi hesaplama yöntemi haberimizde

Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlarn yüzünü güldüren yepyeni bir kampanya başladı. 0,49 taşıt kredisi hangi marka araçlar için kullanılır? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 0,49 taşıt kredisi hesaplama yöntemi haberimizde yer alıyor. Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanan ve otomotiv sektörüne de önemli bir hareket getirmesi hedeflenen kampanyada son olarak Mercedes ve Toyota firmaları ile işbirliğine gidildi. Mercedes, Ford, Fiat, Toyota, Honda, Renault, Hyundai gibi firmalarda yüzde 0,49-0,69 bandında faiz oranı uygulanıyor. Düşük faizli taşıt kredisine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

0,49 TAŞIT KREDİSİ HANGİ MARKA ARAÇLAR İÇİN KULLANILIR?

Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota

Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes

Kampanya Dönemi:

01.10.2019 – 31.12.2019

0,49 TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMA YÖNTEMİ HABERİMİZDE

AYLIK ÖDEMEDE YAKLAŞIK 500 TL AVANTAJ VAR

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank düne kadar verdikleri otomobil kredilerinde 500 TL arası tahsis ücreti ve 1,44-1,45 arasında faiz uyguluyorlardı. Bugün yapılan güncelleme ile faiz hadleri 0,49-0,69 arasına çekilirken, aylık taksitlerde ödeme yaklaşık 500 TL düşmüş oldu.

İşte 100 bin TL, 36 ay geri ödemeli kredi için hazırladığımız karşılaştırma tablosu...