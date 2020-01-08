08.01.2020 12:40 - Güncelleme: 08.01.2020 12:40

0,79 konut kredisi hangi bankalar veriyor? En uygun konut kredisi hangi bankada? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta Şırnak'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konut kredisi için önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Albayrak burada yaptığı konuşmada "Kamu bankaları sıfır konutta faizi 0,79'a indiriyor. " demişti. Bu açıklamaların ardından gözler 0,79 konut kredisi veren bankalara çevrildi.

0,79 KONUT KREDİSİ HANGİ BANKALAR VERİYOR?

Kamu bankaları kampanya için hazırlıklarına devam ediyor. Ziraat Bankası ve Halkbank henüz başvuru almazken, Vakıfbank sitesinden kampanyayı duyurdu. Ziraat Katılım'da bugün yaptığı yeni açıklama ile 0.79 kampanyasına katıldığı duyurdu.

EN UYGUN KONUT KREDİSİ HANGİ BANKADA?

VAKIFBANK 0,79 KONUT KREDİSİ ŞARTLARI

-Konut üreticisi müteahhit veya yüklenici firma tarafından ilk kez satışa konu edilen sıfır konutlardan satın alacak müşterilerimize özel 1.000.000 TL’ye kadar 0,79% , 1.000.001 TL ve üzerinde olan talepler için 0,99% faiz oranları ve 180 aya varan vadelerle,

-Eşit taksitli, eşit anaparalı, artan taksitli ve azalan taksitli alternatif ödeme planlarıyla kredi kullanım imkanı.

ZİRAAT KATILIM KONUT KREDİSİ FAİZİ

Geçtiğimiz haftalarda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı sıfır konutlardaki faiz indirimine ilişkin ilk adım Ziraat Katılım'dan geldi.

Ziraat Katılım, sıfır konutlarda finansman oranlarını 08.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 0.79 olarak belirledi.

Kredi 120 ay vade ile sınırlı olacak ve azami 500 bin lira kullandırılacak.

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99 ( Ziraat Bankası Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanıyor.)

HALKBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99 ( Halkbank Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanıyor. )

KONUT KREDİSİ NEDİR?

Gerçek kişilere, yeni ya da kullanılmış konut alımlarının finanse edilmesi amacıyla, satın alınacak konutun ipoteği alınarak veya satış vaadi sözleşmesine bağlı olarak garantörlü/iyi niyet mektubu teminatı ile kullandırılan kredilerdir. Ayrıca mevcut konut kredisi borcunun daha uygun faiz ve vade koşulları ile değiştirilmesini sağlamak üzere başka bir bankaya taşınarak Konut Kredisi kullanılması da mümkündür. Bu krediler Konut Kredisi Borç Transferi ve Yeniden Yapılandırma Kredisi olarak da bilinen Refinansman Kredileridir.

2007’de yasalaşan Mortgage Yasası ile tüm konut kredileri mortgage kapsamına alınmıştır. Bu sayede tüketiciler düşük aylık ödemelerle ve yüksek vadelerle, kira öder gibi ev sahibi olabilmektedir. Bu kredilerin vadeleri 20 yıla kadar uzayabilmektedir.

Konut kredisinde satın alınan konutlar teminat olarak alınır. Ticari nitelikli gayrimenkuller ise teminat olarak alınamaz. Bu teminat kapsamında banka, satın alınacak konut üzerine kendi lehine ipotek tesis eder. Kredi ödemesinin bitmesinin ardından ipotek kaldırılır.

Konut kredisi tutarı krediye konu gayrimenkulün belirlenen değerinin %75’i kadar olabilmektedir. Örneğin; ekspertiz değeri 100.000 TL olan bir evi satın almak için kullanılabilecek maksimum konut kredisi tutarı 75.000 TL’dir.

Konut kredisi veren bankalar sabit veya değişken faiz uygulayabilir. Türkiye’de uygulanan konut kredisi faizleri genellikle sabittir. Yani, kredinin vadesi boyunca ödenecek kredi taksit tutarı değişmez. Sabit faizli konut kredilerinde vadesinden önce kredinin kapanması durumunda %2 erken kapama komisyonu ödenir.