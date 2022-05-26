0.99 konut kredisi için gözler kamu bankalarından yapılacak açıklamaya çevrildi. Konut Kredisi ile ev sahibi olmak isteyenler için Kredi paketlerini geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Ev sahibi olmak isteyenler için bankalardan yüzde 0.89 ile yüzde 0.99 faiz oranlarında kredi alma imkanı sunulacak. Peki 0.99 konut kredisi ne zaman başlıyor? 0.99 konut kredisi ne zaman yürürlüğe girecek?

0.99 KONUT KREDİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kamu bankaları tarafından konut kredisi kampanyası henüz başlatılmadı.

0,99 faizli konut kredisi, finansman hazırlıklarının tamamlanmasının ardından bankalar tarafından kamuya duyurulacak.

YÜZDE 0,99 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

0,89 ve 0,99 konut kredisi kampanyası kamu bankaları tarafından başlatılacak. Bu kapsamda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden 0,89 ve 0,99 konut kredisine başvuru yapılabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Twitter hesabından Konut Finansman Projesi'nin detaylarına ilişkin açıklama yapıldı. İşte 0.99 Konut Kredisinin başvuru şartları...

İLK EVİM KONUT FİNANSMANI PAKET KULLANDIRIM ŞARTLARI

1-İlk evim konut finansman desteği 2 milyon TL değerine kadarki birinci el konutlara verilecek olup konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecektir.

2-Kredi desteği kamu bankalarımız tarafından vatandaşlarımızın ilk konut alımını desteklemek amacıyla verilecektir.

3-Krediye başvuru tarihi itibarıyla, başvuru sahibinin tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekmektedir.

4-Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir. Ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz.

5-Başvuru sahiplerinin üzerinde, tapu kaydının yanında açık konut kredisi de bulunmamalıdır.

6-10 yıla kadar vadeli finansman desteğinde aylık 0,99 faiz oranı uygulanacaktır.

7-Kredi işlemleri, bankaların genel kredi uygulamaları çerçevesinde yürütülecektir.

8-Vatandaşlarımız bu paketten yalnızca bir kez yararlanabilecektir.

GENİŞLETİLMİŞ KONUT FİNANSMAN PAKETİ KULLANDIRIM ŞARTLARI

1-Genişletilmiş konut finansman desteği 2 milyon TL değerine kadarki birinci el ve ikinci el konutları kapsayacak olup konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecektir. Kredi desteği kamu bankalarımız tarafından vatandaşlarımızın ilk konut alımını desteklemek amacıyla verilecektir.

2-Krediye başvuru tarihi itibarıyla, başvuru sahibinin tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekmektedir.

3-Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir. Ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz.

4-Başvuru sahiplerinin üzerinde, tapu kaydının yanında açık konut kredisi de bulunmamalıdır.

5-Bu destekten, 07.05.2022 öncesi herhangi bir bankada açılmış olan ve krediye başvuru esnasında konut kredisine konu edilen konut değerinin asgari %50'sini karşılayacak düzeyde döviz tevdiat/katılım ve hurda altından dönüşümlü dahil olmak üzere altın mevduat/katılım hesabı bakiyesi bulunan vatandaşlarımız yararlanabilir.

06-07.05.2022 tarihinden sonra döviz mevduat/katılım ve altın mevduat/katılım hesaplarına yatırılan ilave tutarlar bu hesaplamaya dahil edilmeyecektir.

7-Başvuru sahipleri, konut değerinin %50'lik kısmını altın ve dövizin farklı oranlarda kombinasyonuyla krediyi kullanacakları bankaya DTH/altın hesaplarını aktararak ve TCMB'ye satışını gerçekleştirerek yapacaklardır.

8-Hangi döviz cinslerine ilişkin hesapların bu paket kapsamına dahil edileceği hususu TCMB tarafından yapılacak düzenlemeyle belirlenecek olup döviz/altının havalesi sırasında oluşabilecek ilave ücretler konusunda yine TCMB çalışma yapacaktır.

9-10 yıla kadar vadeli finansman desteğinde aylık 0,89 faiz oranı uygulanacaktır.

10-Kredi işlemleri, bankaların genel kredi uygulamaları çerçevesinde yürütülecektir.

11-Vatandaşlarımız bu paketten yalnızca bir kez yararlanabilecektir.