İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Temmuz 2025 Perşembe / 29 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,4784
  • EURO
    47,7567
  • ALTIN
    4392.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • 1 Ağustos'ta komşuya gönderilecek! Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak adım
Ekonomi

1 Ağustos'ta komşuya gönderilecek! Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak adım

Azerbaycan gazının 1 Ağustos'ta Kilis üzerinden Suriye'ye akması planlanıyor. İlk etapta Halep ve Humus'taki çevrim santrallerinde elektrik üretiminde kullanılması için yıllık 1,2 milyar metreküp gaz sevk edilecek.

Yeni Şafak24 Temmuz 2025 Perşembe 08:23 - Güncelleme:
1 Ağustos'ta komşuya gönderilecek! Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak adım
ABONE OL

Suriye'nin savaş sonrası yeniden inşasında kritik rol oynayacak yeni enerji hattının 1 Ağustos'ta devreye girmesi planlanıyor. Azerbaycan doğal gazı, Türkiye üzerinden Kilis hattıyla Suriye'ye ulaştırılacak. Proje, hem Suriye'nin çöken elektrik altyapısını canlandırmayı hem Türkiye'nin bölgesel enerji merkezi olma hedefini pekiştirmeyi amaçlıyor.

YILLIK SEVK MİKTARI 1,2 MİLYAR METREKÜP

Geçtiğimiz hafta Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ile Suriye arasında imzalanan mutabakat zaptı ile birlikte doğal gaz akışı için tüm hazırlıklar tamamlandı. Yeni Şafak'ın haberine göre, İlk etapta yıllık 1,2 milyar metreküp gazın Suriye'ye sevki planlanıyor. Gaz, Türkiye sınırındaki Kilis üzerinden geçerek Halep ve Humus'taki çevrim santrallerinde elektrik üretiminde kullanılacak. Bu kapsamda yaklaşık 1.200–1.300 megavatlık üretim kapasitesi hedefleniyor.

SON TEST VE KONTROLLER

Türkiye tarafında boru hattı Kilis'ten Suriye sınırına kadar uzatıldı. Suriye tarafında da gaz hattının teknik bağlantıları tamamlandı. BOTAŞ ve SOCAR, 1 Ağustos'ta doğal gaz akışını başlatmak üzere son test ve kontrolleri yürütüyor.

YENİ YATIRIMLARA KAPI ARALANIYOR

Enerji projesi, sadece teknik değil aynı zamanda siyasi ve ekonomik bir kazanım sunuyor. Sınır hattında güvenliğin güçlendirilmesi, altyapı yatırımları ve elektrik üretimi ile bölgenin ekonomik dinamiklerinin yeniden canlandırılması hedefleniyor. Ayrıca BOTAŞ-SOCAR iş birliğinde Suriye'nin kuzeydoğusunda, SDG denetimindeki sahalarda petrol ve doğal gaz arama, üretim ve petrokimya yatırımları planlanıyor. Yaklaşık 400–600 milyon dolarlık ilk yatırım ile Suriye'nin köhne enerji altyapısının modernizasyonuna Azerbaycan teknik destek sağlayacak.

Türkiye-Irak anlaşma için masada

Bölgede "hidrokarbon anlaşmaları" imzalandı

İsrail'in çıkarlarına alet olan Rumlara tarihi çağrı: Tek çıkış yolu Türkiye ve KKTC denklemi

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.