Suriye'nin savaş sonrası yeniden inşasında kritik rol oynayacak yeni enerji hattının 1 Ağustos'ta devreye girmesi planlanıyor. Azerbaycan doğal gazı, Türkiye üzerinden Kilis hattıyla Suriye'ye ulaştırılacak. Proje, hem Suriye'nin çöken elektrik altyapısını canlandırmayı hem Türkiye'nin bölgesel enerji merkezi olma hedefini pekiştirmeyi amaçlıyor.

YILLIK SEVK MİKTARI 1,2 MİLYAR METREKÜP

Geçtiğimiz hafta Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ile Suriye arasında imzalanan mutabakat zaptı ile birlikte doğal gaz akışı için tüm hazırlıklar tamamlandı. Yeni Şafak'ın haberine göre, İlk etapta yıllık 1,2 milyar metreküp gazın Suriye'ye sevki planlanıyor. Gaz, Türkiye sınırındaki Kilis üzerinden geçerek Halep ve Humus'taki çevrim santrallerinde elektrik üretiminde kullanılacak. Bu kapsamda yaklaşık 1.200–1.300 megavatlık üretim kapasitesi hedefleniyor.

SON TEST VE KONTROLLER

Türkiye tarafında boru hattı Kilis'ten Suriye sınırına kadar uzatıldı. Suriye tarafında da gaz hattının teknik bağlantıları tamamlandı. BOTAŞ ve SOCAR, 1 Ağustos'ta doğal gaz akışını başlatmak üzere son test ve kontrolleri yürütüyor.

YENİ YATIRIMLARA KAPI ARALANIYOR

Enerji projesi, sadece teknik değil aynı zamanda siyasi ve ekonomik bir kazanım sunuyor. Sınır hattında güvenliğin güçlendirilmesi, altyapı yatırımları ve elektrik üretimi ile bölgenin ekonomik dinamiklerinin yeniden canlandırılması hedefleniyor. Ayrıca BOTAŞ-SOCAR iş birliğinde Suriye'nin kuzeydoğusunda, SDG denetimindeki sahalarda petrol ve doğal gaz arama, üretim ve petrokimya yatırımları planlanıyor. Yaklaşık 400–600 milyon dolarlık ilk yatırım ile Suriye'nin köhne enerji altyapısının modernizasyonuna Azerbaycan teknik destek sağlayacak.

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