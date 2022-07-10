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Ekonomi

1 gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? 10 Temmuz 2022 altın fiyatları

Altın fiyatları Kurban Bayramı'nın ikinci gününde araştırılan konular arasında yer alıyor. Serbest piyasa altın fiyatları alış satış rakamları, yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Dün güne 989 lira seviyesinden başlayan gram altın dalgalı seyrine devam ediyor. Peki bugün 1 gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? 10 Temmuz 2022 altın fiyatları: Çeyrek altın, gram altın ve ons altın fiyatları...

10 Temmuz 2022 Pazar 10:01 - Güncelleme:
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Altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın alış satış fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Kurban Bayramı'nın 2. gününde serbest piyasalarda altın fiyatları dalgalı seyrine devam ediyor. Dün günü 983 lira seviyesinde tamamlayan gram altın bu sabah 992,07 TL'den işlem görüyor. Peki 1 gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 10 Temmuz 2022 altın fiyatlar ve piyasalarda son durum...

1 GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün 973,74 liradan alınıyor, 992,07 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 1.547,94 liradan alınıyor, 1.582,64 liradan satılıyor.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

Alış fiyatı 967,46 TL

Satış fiyatı 967,98 TL

ONS ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Ons altın bugün 1.742,12 liradan alınıyor, 1.742,84 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 6.191,77 liradan alınıyor, 6.311,20 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 3.086,21 liradan alınıyor, 3.165,28 liradan satılıyor.

ATA ALTIN

Ata altını 6.481,17 liradan alınıyor, 6.648,02 liradan satılıyor.

22 AYAR BİLEZİK (GRAM) KAÇ PARA?

22 ayar bilezik gramı 884,10 liradan alınıyor, 926,97 liradan satılıyor.

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