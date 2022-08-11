1 gram altın kaç TL, çeyrek altın ne kadar? 11 Ağustos 2022 altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki hareketlenme ve güncel altın yorumları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki değişim nedeniyle serbest piyasada canlı altın fiyatlarında son durum ve güncel altın yorumları yakından araştırılıyor. Altın fiyatları dolara endeksli olarak değişebiliyor. Peki 1 gram altın, çeyrek altın, yarım altın, ata altın fiyatları kaç lira oldu? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar 2022? İşte 11 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın bugün 1.034,95 liradan alınıyor, 1.039,78 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FIYATI BUGÜN NE KADAR 2022?

Çeyrek altın bugün 1.648,41 liradan alınıyor, 1.684,79 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Ons altın bugün 1.786,23 liradan alınıyor, 1.786,80 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 6.594,07 liradan alınıyor, 6.718,91 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 3.286,73 liradan alınıyor, 3.369,76 liradan satılıyor.

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 939,77 liradan alınıyor, 972,08 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki bu hareketliliği yakından takip ediyor. Altın fiyatlarındaki iniş çıkışlar piyasada hareketliliğe yol açıyor.

Finans uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının yıl sonuna kadar yükseleceğini, gram altında 1450 lira bandının beklendiğini açıkladı.

Ağustos ayı ortaları ve eylülde pozitif görünümün devam edeceğini belirten Memiş, 1 yıldır baskılanan altın ve gümüş fiyatlarında teknik olarak resesyona giren ABD piyasalarına karşı pozitif görünümüne devam edeceğini iddia etti. İslam Memiş, altın yatırımcılarına Altın ons fiyatında 1800 doları hedef belirlediğinini açıkladı.

Diğer yandan TCMB yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e, 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,9'den yüzde 19,2 seviyesine yükseltti. Haftaya 17,70 sınırının üzerinde başlayan Dolar/TL, hafta genelinde yukarı yönlü hareket ederek 18,00 sınırını aştı. 18,13'lü seviyelerden haftaya başlayan Euro/TL ise 18,40 sınırının üzerine çıktı.