1 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira bugün? 7 Ağustos 2022 gram, çeyrek, ons altın fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından takip ediliyor. 7 Ağustos Pazar günü piyasalar kapalı olduğu için altın fiyatlarında haftanın kapanış rakamları üzerinden işlem görüyor. Peki 1 gram altın, çeyrek altın, yarım altın, ata altın fiyatları kaç lira oldu? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar 2022? İşte 7 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları

1 GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün 1.030,97 liradan alınıyor, 1.033,96 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FIYATI BUGÜN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın bugün 1.635,27 liradan alınıyor, 1.672,56 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Ons altın bugün 1.775,10 liradan alınıyor, 1.775,90 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 6.541,09 liradan alınıyor, 6.669,78 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 3.260,32 liradan alınıyor, 3.345,12 liradan satılıyor.

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 936,18 liradan alınıyor, 966,76 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Finans analisti İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede altın fiyatlarının yıl sonuna kadar yükseleceğini, gram altında 1450 lira bandının beklendiğini açıkladı.

Altının ons fiyatında Eylül itibariyle hızlı bir toparlanma olacağını özellikle yılın son çeyreğinde 2,350 dolar seviyesine kadar gelebileceğini öngördüğünü belirtti.

ALTIN ALINIR MI?

İslam Memiş, gram altının bu seviyenin altına düşmesi halinde alım fırsatının değerlendirilmesi gerektiğini açıkladı.

Altın yorumları yatırımcılar tarafından yakından takip edilen Memiş, Ağustos ayından sonra altın fiyatlarının yükselişini sürdüreceğini ifade ederken, "Bir sonraki ataklarda altının gram fiyatının 1050,1090 ve 1200 derken yıl sonunda 1450 lira rakamlarını bekliyoruz. Gram altının TL fiyatında asıl yükseliş daha başlamadı." açıklamasında bulundu.