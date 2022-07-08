1 gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 8 Temmuz 2022 altın fiyatları

1 gram altın ne kadar? sorusunun cevabı yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın alış satış fiyatları piysalardaki dalgalanma nedeniyle anbe an takip ediliyor. Dün günü 969 lira seviyesinde tamamlayan gram altın bu sabah 980,56 TL'den işlem görüyor. Peki Çeyrek altın kaç TL? İşte 8 Temmuz 2022 altın fiyatlar ve piyasalarda son durum...

1 GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün 975,51 liradan alınıyor, 980,56 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 1.544,53 liradan alınıyor, 1.578,59 liradan satılıyor.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

Alış fiyatı 965,33 TL

Satış fiyatı 965,50 TL

ONS ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Ons altın bugün 1.742,91 liradan alınıyor, 1.743,40 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 6.178,12 liradan alınıyor, 6.295,05 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 3.079,41 liradan alınıyor, 3.157,18 liradan satılıyor.

ATA ALTIN

Ata altını 6.464,85 liradan alınıyor, 6.631,28 liradan satılıyor.

22 AYAR BİLEZİK (GRAM) KAÇ PARA?

22 ayar bilezik gramı 885,68 liradan alınıyor, 915,98 liradan satılıyor.