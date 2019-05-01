1 Mayıs reşat altın fiyatları ne? Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu Altın fiyatlarında anlık gelişmeler yaşanıyor. Vatandaşlar altın fiyatlarını merak ediyor. Çeyrek altın ve gram altının bugün ne kadar olduğu yakından takip ediliyor.ABD'de Cuma günü açıklanan 1. çeyrek gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH) verisi yıllıklandırılmış bazda yüzde 3.2 arttı. Artan GSYH altın oranlarını da etkiliyor. 1 Mayıs itibari ile gram altın 245,47’de satılırken, çeyrek altında ise alış 391,39, satış ise 400,83 TL. Haberin devamında altın fiyatlarının günlük takibini yapabilirsiniz. İşte ayrıntılar…

1 MAYIS ALTIN, DOLAR, EURO FİYATLARI

1 gram altın kaç TL?

1 gram Altın 1 Mayıs itibariyle 245.401 Türk lirasına karşılık gelmektedir

GRAM ALTIN NE KADAR / KAÇ TL?

A: 245,47

S: 245,51

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR / KAÇ TL?

A: 1.626,00

S: 1.651,00

YARIM ALTIN NE KADAR / KAÇ TL?

A: 781,39

S: 801,65

ÇEYREK ALTIN NE KADAR / KAÇ TL?

A: 391,92

S: 400,83

Dolar kaç TL?

5.9659 TL

Euro kaç TL?

6.6981 TL

ALTIN KAZANCINI KORUDU

Altın fiyatları, ABD merkez bankası Fed'in faiz indirimine gitmek için zemin hazırlamaya yönelebileceği sprkülasyonunun güçlendiği bir ortamda, yatırımcıların dikkatlerini bu haftaki Fed toplantısı öncesi karışık gelen ABD 1. çeyrek büyüme verisine çevirmesi ile birlikte, son yedi haftanın en büyük yükselişini gerçekleştirmesinin ardından bu kazancını korudu.

ABD'de Cuma günü açıklanan 1. çeyrek gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH) verisi yıllıklandırılmış bazda yüzde 3.2 arttı. Bu oran Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin tümünün tahminlerinden yukarıda çıktı, ancak bu artış stoklar ve dış ticaretteki artıştan kaynaklandı. Bu iki kalem oldukça volatil seyreder ve yakın bir zamanda büyüme üzerinde baskı oluşturabilir. Fed yetkililerinin, 30 Nisan-1 Mayıs toplantısında, faizi sabit tutarken görünüme dikkat çekmesi bekleniyor.

ALTINDAKİ YÜKSELİŞİN EN ÖNEMLİ DESTEKÇİSİ DOLARDAKİ ARTIŞ

AA Finans Analisti İslam Memiş, gram altın fiyatının yükselişini destekleyen en önemli faktörün dolar kurunun değer kazanması olduğunu belirterek, “Avro/dolar paritesinin gerilemesi, dolar endeksinin yükselişi ve belirsizliğin artması gibi nedenler dolar kurunda agresif yükselişlere neden oldu. Bu sebeple altının gram fiyatı bu yıl ikinci kez 246 lira seviyesini test etti. Biz, üçüncü denemesinde yükselişlerin 250 lira seviyesine kadar sürebileceğini tahmin ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.