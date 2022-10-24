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Ekonomi

1 milyar 200 milyon liraya mal olacak! 8 milyon kişiye hizmet verecek

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası inşaatında çalışmalar devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 1 milyar 200 milyon liraya mal olacak.

AA24 Ekim 2022 Pazartesi 16:54 - Güncelleme:
1 milyar 200 milyon liraya mal olacak! 8 milyon kişiye hizmet verecek
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Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 1 milyar 200 milyon liraya mal olacak, 8 milyon yolcuya hizmet vermesi hedeflenen Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası'ndaki inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

İŞ PROGRAMI SORUNSUZ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Yapım çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen Havalimanı Yeni Terminal Binası'nın inşaatının hızlı şekilde bitirilmesi için gereken iş programı sorunsuz şekilde devam ediyor.

Dış cephe ve çatı kaplamasının bitirilmesine ağırlık verilen projede, asfalt, bordür, uçak park sahası, beton imalatları, altyapı çalışmaları ile ince inşaat işleri sürüyor.

Havalimanı ve terminal binası, dış hat ile iç hatlarda 5 bagaj konveyörü, güç merkezi binası, apron alanı taksi yolu ile 90 bin metrekare, nizamiye binası ve yeni ARFF binası gibi alanlar 51 bin metrekareden oluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, projeyi Kayseri'ye kazandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

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