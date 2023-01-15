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Ekonomi

1 milyar 847 milyon TL Evde Bakım Yardımı hesaplara yatmaya başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 847 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

IHA15 Ocak 2023 Pazar 11:59 - Güncelleme:
1 milyar 847 milyon TL Evde Bakım Yardımı hesaplara yatmaya başladı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006 yılında başlatılan Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini hatırlattı.

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen aylık ortalama 560 bin vatandaşın "Evde Bakım Yardımı"ndan yararlandığını kaydeden Bakan Yanık, bu kapsamda hak sahibi başına aylık 3.336 TL ödeme yapıldığını belirtti.

Ödemelerin tüm engelli vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 847 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. 2022'de toplam 18 milyar TL Evde Bakım Yardım ödemesi yaptık. Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemeleri Şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırılacak.

  • Bakan Derya Yanık
  • Evde Bakım Yardımı
  • ödeme

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