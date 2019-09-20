20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7219
  • 6,3224
  • 275.213
  • 100339
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

1 milyar dolarlık buluşma

Türkiye’nin en büyük ekonomi organizasyonları arasında yer alan İstanbul Ekonomi Zirvesi 5 Aralık’ta gerçekleşiyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

1 milyar dolar değerinde ticaret anlaşması ve iş hacmi oluşturulması beklenen organizasyona 10 ülkeden 500’den fazla yerli ve yabancı iş insanı katılacak. Organizasyonu düzenleyen Zirve İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer düzenlenen basın toplantısında “Bu sene zirvede küresel bir bakış açısıyla yeni dünya düzenini tartışacağız. 10 ülkeden yatırımcıların, Türkiye’nin önde gelen holding ve şirketlerinin katılımıyla düzenlenecek zirvede sektörlerin yerli ve yabancı temsilcilerinin mal alışverişi, şirket evliliği veya ortaklık yapabilmeleri noktasında ayrıca B2b (kurumsal) ve B2c (bireysel) toplantıları gerçekleştirilecek. Yapacağımız iş toplantılarıyla yerli ve yabancı şirketlerin yeni şirket evliliklerine zemin hazırlamak, bu yeni ortaklıkların ülkemizde yüksek teknoloji üreten fabrikalar açmalarına ön ayak olmak için çalışma yürütüyoruz. Türkiye ekonomisinde yaşanan durgunluğun geçici olduğunu düşünüyoruz. Ekonomimize nefes aldıracak ticaret anlaşmalarıyla durgunluktan çıkışa katkı sağlamak istiyoruz. Zirvede 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefliyoruz” dedi. 

TANITIMA KATKI

Toplantıda Konuşan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ise, turizm alanında 2019 yılının rekorlar yılı olduğunu ve Türkiye’ye ciddi bir döviz girdisi sağlandığını belirterek “Turizmde elde edilen başarıları tüm sektörlerin elde etmesi ve Türkiye’nin tanıtımı bakımından İstanbul Ekonomi Zirvesi büyük önem taşıyor” dedi.

Tuzla´da yanan fabrikada patlama: Yaralılar var

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan Şaziye Erdoğan'a tebrik

Başkan Erdoğan'dan Şaziye Erdoğan'a tebrik

ABD, Ruhani ve Zarif'e vize verdi

ABD, Ruhani ve Zarif'e vize verdi

Netanyahu, Trump'a yanlış bilgiler verdi

Netanyahu, Trump'a yanlış bilgiler verdi

PFDK'dan Elneny'e şok ceza

PFDK'dan Elneny'e şok ceza

DAEŞ'ın celladı İzmir’de yakalandı

DAEŞ'ın celladı İzmir’de yakalandı

ABD'ye net mesaj: Geciktirme olursa bu çalışmalar biter

ABD'ye net mesaj: Geciktirme olursa bu çalışmalar biter

Rusya'dan Türkiye'ye yolcu uçaklarını ortak üretme teklifi

Rusya'dan Türkiye'ye yolcu uçaklarını ortak üretme teklifi

Çatıda panter var

Çatıda panter var
 

POPÜLER HABERLER

Polislere tehditler savurdu: Kendinize haritadan yer beğenin

Polislere tehditler savurdu: Kendinize haritadan yer beğenin

Su-30'lar TEKNOFEST'te nefes kesti! İşte o anlar

Su-30'lar TEKNOFEST'te nefes kesti! İşte o anlar

'Hayalet Köy' böyle görüntülendi

'Hayalet Köy' böyle görüntülendi

Çorum'a bile leblebi gönderiliyor! İşte o ilçemiz

Çorum'a bile leblebi gönderiliyor! İşte o ilçemiz

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA