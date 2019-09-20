1 milyar dolarlık buluşma

1 milyar dolar değerinde ticaret anlaşması ve iş hacmi oluşturulması beklenen organizasyona 10 ülkeden 500’den fazla yerli ve yabancı iş insanı katılacak. Organizasyonu düzenleyen Zirve İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer düzenlenen basın toplantısında “Bu sene zirvede küresel bir bakış açısıyla yeni dünya düzenini tartışacağız. 10 ülkeden yatırımcıların, Türkiye’nin önde gelen holding ve şirketlerinin katılımıyla düzenlenecek zirvede sektörlerin yerli ve yabancı temsilcilerinin mal alışverişi, şirket evliliği veya ortaklık yapabilmeleri noktasında ayrıca B2b (kurumsal) ve B2c (bireysel) toplantıları gerçekleştirilecek. Yapacağımız iş toplantılarıyla yerli ve yabancı şirketlerin yeni şirket evliliklerine zemin hazırlamak, bu yeni ortaklıkların ülkemizde yüksek teknoloji üreten fabrikalar açmalarına ön ayak olmak için çalışma yürütüyoruz. Türkiye ekonomisinde yaşanan durgunluğun geçici olduğunu düşünüyoruz. Ekonomimize nefes aldıracak ticaret anlaşmalarıyla durgunluktan çıkışa katkı sağlamak istiyoruz. Zirvede 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefliyoruz” dedi.

TANITIMA KATKI

Toplantıda Konuşan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ise, turizm alanında 2019 yılının rekorlar yılı olduğunu ve Türkiye’ye ciddi bir döviz girdisi sağlandığını belirterek “Turizmde elde edilen başarıları tüm sektörlerin elde etmesi ve Türkiye’nin tanıtımı bakımından İstanbul Ekonomi Zirvesi büyük önem taşıyor” dedi.