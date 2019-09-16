1 milyar dolarlık ‘güven yatırımı’

Esas Holding tarafından 2005 yılında satın alınan ve bugün Türkiye’nin en büyük ikinci havayolu konumuna yükselen Pegasus Havayolları, yeni yatırıma hazırlanıyor. Şirket, önümüzdeki yıl 1 milyar dolara yakın bir yatırımla 16 adet uçak alacak. Ayrıca 1.000 kişiye de yeni iş imkanı sağlayacak. Pegasus CEO’su Mehmet Tevfik Nane ile şirketin mevcut durumunu, gelecek hedeflerini ve yatırım planlarını konuştuk. Mehmet Nane, İstanbul Havalimanı’nın hizmete girmesi, Sabiha Gökçen’de ikinci pistin 2020’de tamamlanacak olması ve turizm sektöründe yaşanan hareketlik nedeniyle yatırımları artırma kararı aldıklarını söyledi. Türkiye ekonomisi ve geleceğine her zaman güven duyduklarını ifade eden Nane, “Biz hain darbe girişimi döneminde bile yatırımlarımız kesmedik. Türkiye ve geleceğine güvenimiz tam. Bu nedenle 1 milyar dolar yatırım kararı aldık” açıklaması yaptı…

Turizm sektörüne gayet ‘güneşli günler’ yaşanıyor… Neredeyse her ay rekor üstüne rekor kırılıyor. Bu durum size nasıl yansıyor?

2016 yılında turizm sektöründe ciddi bir kriz yaşandı. 2017’de toparlanma sürecine girdik. 2018 ise büyüme dönemiydi. Görüldüğü üzere 2019 yılında rekorlar kırılıyor. Türkiye’nin turizmde 2023 yılı hedefi 70 milyon turist, 70 milyar dolar turizm geliri. Bunlar ulaşılabilecek hedefler. Yaşanılan bu süreç havayolu şirketlerini de mutlak suretle olumlu yansıyor. Ancak hedeflerimize ulaşmamız için turizmi çeşitlendirmemiz gerekiyor.

Turizmi çeşitlendirmeyi açar mısınız?

İstanbul Alışveriş Festivali (Shopping Fest) organizasyonunun 3 dönem eş başkanlığını yaptım. Burada hedef İstanbul’a 10 milyon turist getirmekti, bunu gerçekleştirdik. Ayrıca kişi başı 1.000 dolar harcama hedefi koymuştuk, onu da sağladık. Dolayısıyla alternatif turizm alanlarının da olduğunu göstermiş olduk. Bizim turizmi birkaç boyuta kilitlemememiz gerekiyor. İstanbul tarihi ve kültürel olarak çok dolu bir şehir. Ancak bunun ötesine ne ekleyebiliriz, bunu düşünmek gerekiyor. Örneğin gastronomi turizmi… Bakın çok ciddi bir potansiyel bu Türkiye için… Ya da eğlence turizmi: Son yıllarda turizm sektöründen ciddi pay alan bir kategori bu. Konserler, büyük organizasyonlar, uluslararası futbol müsabakaları. Buna bir örnek verirsek; Haziran ayında İstanbul’da gerçekleştirilen süper kupa finalinin ekonomik boyutu yüzlerce milyon doları buldu. Veya Jennifer Lopez konseri… Bunlar çok çok önemli. Yalnızca gelir değil, ülke imajı olarak da kritik önem taşıyor. Ayrıca sağlık turizmi, doğa turizmi gibi alternatif alanlarımızda mevcut. Tüm bunları eklediğimizde turizmi yelpaze olarak genişletmemiz mümkün. Sayın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un da sektörden biri olması bu alanda yapılacak olan çalışmaları daha da ivmelendiriyor.

İSTANBUL ‘HUB’ OLACAK

Pegasus’ta bu yıl nasıl geçiyor?

Bu yıl bizim için gayet iyi gidiyor. Hem büyüme olarak hem de ciro olarak hedeflerimizi tutturduk ve üzerine çıktık. Yılsonu hedeflerimiz tutacak. 30 milyon misafirimizi uçurmayı hedefliyoruz. Sabiha Gökçen’e ikinci pistin yapılıp, ek uçuşların gelmesi gerekiyor. Yaklaşık 3 yıldır full kapasite çalışıyor. Bir uçak adedi var ve bu uçak adedinde bir tercih oluyor. Önemli olan havalimanını büyütmek. 2020’de yapılan ikinci pist, hem havayolu şirketleri hem de Türkiye turizmi için önemli görev üstlenecek. İstanbul Havalimanı’nın tamamlanması sonrası, eş zamanlı olarak 6 uçak iniş ve kalkış yapabilecek. Bu da kapasite artışı demek. 5 milyon tonluk bir kargo terminali yapılıyor oraya, şu an Türkiye’nin kapasitesi 1.5 milyon ton. Dolayısıyla hem yolcu hem de kargo taşımacılığı tarafından önemi artacak. İstanbul çok önemli bölgesel bir ‘hub’ durumundadır. İstanbul Yeni Havalimanı ile ve Sabiha Gökçen’in ikinci piste kavuşması ile bu daha da güçlenecektir.