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Ekonomi

1 milyar dolarlık yatırım kararı sonrası Türkiye ile Fransız devi arasında önemli görüşme

Çinli otomotiv devi BYD'nin yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım kararının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Renault Grup Global CEO'su Meo ile görüştü. Zirve sonrası açıklama yapan Bakan Kacır, 'Türkiye, yatırımcılar için fırsatlar sunmaya devam edecek.' diye konuştu.

AA12 Temmuz 2024 Cuma 09:52 - Güncelleme:
1 milyar dolarlık yatırım kararı sonrası Türkiye ile Fransız devi arasında önemli görüşme
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Renault Grup Global'in Üst Yöneticisi (CEO) Luca de Meo ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Türkiye, yatırımcılar için fırsatlar sunmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Renault Grup Global CEO'su Meo ile İstanbul'da bir araya geldiklerini bildirdi.

Görüşmede, şirketin Türkiye'deki yatırımlarını, gelecek planlarını ve yeni teknolojiler için ülkede atılacak adımları ele aldıklarını belirten Kacır, "Türkiye, yatırımcılar için fırsatlar sunmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

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