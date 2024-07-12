1 milyar dolarlık yatırım kararı sonrası Türkiye ile Fransız devi arasında önemli görüşme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Renault Grup Global'in Üst Yöneticisi (CEO) Luca de Meo ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Türkiye, yatırımcılar için fırsatlar sunmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Renault Grup Global CEO'su Meo ile İstanbul'da bir araya geldiklerini bildirdi.

Görüşmede, şirketin Türkiye'deki yatırımlarını, gelecek planlarını ve yeni teknolojiler için ülkede atılacak adımları ele aldıklarını belirten Kacır, "Türkiye, yatırımcılar için fırsatlar sunmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Renault Grup Global CEO'su Sn. Luca de Meo ile İstanbul'da bir araya geldik.



Şirketin ülkemizdeki yatırımlarını ve gelecek planlarını, yeni teknolojiler için Türkiye'de atacağımız adımları değerlendirdik.



Türkiye, yatırımcılar için fırsatlar sunmaya devam edecek. ���� pic.twitter.com/UZMKmAsIZt — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) July 12, 2024

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