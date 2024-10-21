Forvia'nın üçüncü çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarına ilişkin açıklamasında, BYD ile ortaklıklarını genişletmek üzere sağlanan anlaşmaya ilişkin bilgi yer aldı.

Bu kapsamda BYD'nin Avrupa'daki ilk tesisi olan Macaristan'daki fabrikaya tedarik sağlayan Forvia, BYD'nin Türkiye'de açacağı fabrika için de tedarikçi olacak.

BYD'nin Manisa'da kurmayı planladığı tesis, şirketin Avrupa'daki ikinci fabrikası olma özelliği taşıyor.

Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım kararı alan dünyanın önde gelen otomotiv firması BYD'nin, Manisa'da inşa edeceği fabrika için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci bu ay başlatılmıştı.

İNŞAATIN 2025'TE BAŞLAMASI PLANLANIYOR

Projenin inşaat aşamasının, gerekli izin ve onay aşamaları tamamlandıktan sonra 2025'te başlaması ve aynı yılın sonu veya 2026 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

2025'in son çeyreğinde makine ekipmanların kurulumuna başlanması, 2026 yılı ilk çeyreğine kadar tamamlanması ile üretime başlanması bekleniyor.