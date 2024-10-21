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Ekonomi

1 milyar dolarlık yatırım yapacaklar: Dünya devinin Türkiye kararında kritik gelişme

Fransız otomobil parçası tedarikçisi Forvia, dünya devi otomobil şirketi BYD'nin Türkiye'de kuracağı tesisine tedarik sağlamak üzere anlaşmaya vardı. Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım kararı alan BYD'nin, Manisa'da inşa edeceği fabrika için ÇED süreci bu ay başlatılmıştı.

AA21 Ekim 2024 Pazartesi 18:09 - Güncelleme:
1 milyar dolarlık yatırım yapacaklar: Dünya devinin Türkiye kararında kritik gelişme
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Forvia'nın üçüncü çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarına ilişkin açıklamasında, BYD ile ortaklıklarını genişletmek üzere sağlanan anlaşmaya ilişkin bilgi yer aldı.

Bu kapsamda BYD'nin Avrupa'daki ilk tesisi olan Macaristan'daki fabrikaya tedarik sağlayan Forvia, BYD'nin Türkiye'de açacağı fabrika için de tedarikçi olacak.

1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM KARARI

BYD'nin Manisa'da kurmayı planladığı tesis, şirketin Avrupa'daki ikinci fabrikası olma özelliği taşıyor.

Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım kararı alan dünyanın önde gelen otomotiv firması BYD'nin, Manisa'da inşa edeceği fabrika için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci bu ay başlatılmıştı.

İNŞAATIN 2025'TE BAŞLAMASI PLANLANIYOR

Projenin inşaat aşamasının, gerekli izin ve onay aşamaları tamamlandıktan sonra 2025'te başlaması ve aynı yılın sonu veya 2026 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

2025'in son çeyreğinde makine ekipmanların kurulumuna başlanması, 2026 yılı ilk çeyreğine kadar tamamlanması ile üretime başlanması bekleniyor.

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