İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Kasım 2024 Cumartesi / 8 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3869
  • EURO
    36,8522
  • ALTIN
    2968.42
  • BIST100
    9184.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

1 milyon 201 bin 927 vatandaşa İŞKUR desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) 2024 yılı Ocak-Ekim ayları arasında 1 milyon 201 bin 927 vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini açıkladı.

DHA9 Kasım 2024 Cumartesi 09:36 - Güncelleme:
1 milyon 201 bin 927 vatandaşa İŞKUR desteği
ABONE OL

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İŞKUR'un ocak-ekim dönemindeki hizmetlerimize ilişkin verileri içeren Ekim Ayı İstatistik Bülteni yayımlandı. 2024 yılı Ocak-Ekim ayları arasında; 1 milyon 201 bin 927 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında 2 milyon 615 bin 492 bireysel görüşme gerçekleştirdik. Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR aracılığıyla iş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.