1 milyon yabancı yaşamak için ‘Türkiye’ dedi

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) Uyum ve İletişim Dairesi Başkan Vekili Ali Rıza Beşkat, Türkiye’ye savaş ve zulümden kaçan göçmenlerin yanında iş kuran, emekliliğini geçiren, ekonomiye katkı sağlamak için gelen insan sayısının da 1 milyonu geçtiğini bildirdi.

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Türkiye’nin savaş ve zulümden kaçan insanlara tarih boyunca kucak açtığını belirten Beşkat, yakın dönemde savaşlarla beraber bu göçlerin arttığını ifade etti. Beşkat, göçmenler konusunda çeşitli çalışmalar yapıldığını belirterek, şunları kaydetti: “3,6 milyon Suriyeli başta olmak üzere uluslararası ve geçici koruma adı altında bu kişiler bizimle yaşamaktadır. Bunun yanında sayıları 1 milyonu geçen ikamet izni sahibi dediğimiz düzenli göçle gelen, savaş, zulüm gibi gerekçeleri olmadan ülkemize gelen insanlar da bugün bizim topraklarımızda yaşamaktadır. Bu kişiler çalışıp, iş kurup, turizmle uğraşıp, bir kısmı emekliliğini burada geçiriyor, ekonomimize katkı sağlıyor. Bunun en önemli sebebi, ülkemiz sosyal ve ekonomik kalkınmada çok ciddi mesafeler katetti. Bölgesi ve civar ülkeleri için cazibe merkezi haline geldi. 2019 yılı itibariyle sayıları 1 milyonu aşan insan, ikamet izniyle Türkiye’de kalmaktadır.”