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Ekonomi

1 Temmuz'da başlıyor! Boğazlarda gemi geçişlerinde yeni dönem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, boğazlardan gemi geçişinde 10 bin net tonajlı bir geminin 20 bin 370 dolar ücret ödeyeceğini belirtti.

13 Haziran 2024 Perşembe 12:26 - Güncelleme:
1 Temmuz'da başlıyor! Boğazlarda gemi geçişlerinde yeni dönem
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Uluslararası gemilerin Türk boğazlarından geçişine 1 Temmuz'dan itibaren düzenleme yapılacak. Gemilerden, ton başına 5 dolar 7 sent alınacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türk boğazlarından uğraksız geçen uluslararası gemilerden alınan ücretlerde 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere güncelleme yaptı.

Daha önce net ton başına 4 dolar 42 sent olan geçiş ücreti, 5 dolar 7 sente yükseltildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 10 bin net tonajlı bir geminin 20 bin 370 dolar ücret ödeyeceğini belirtti.

Montrö Türk Boğazları Sözleşmesinin uygulandığını hatırlatan Uraloğlu, "Her yıl 1 Temmuz tarihinde güncellemeler devam edecek." ifadesini kullandı.

  • Ulaştırma Bakanı
  • Gemiler için geçiş ücreti
  • Boğazlar ve tonaj limiti

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