1 Temmuz'da başlıyor! Boğazlarda gemi geçişlerinde yeni dönem

Uluslararası gemilerin Türk boğazlarından geçişine 1 Temmuz'dan itibaren düzenleme yapılacak. Gemilerden, ton başına 5 dolar 7 sent alınacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türk boğazlarından uğraksız geçen uluslararası gemilerden alınan ücretlerde 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere güncelleme yaptı.

Daha önce net ton başına 4 dolar 42 sent olan geçiş ücreti, 5 dolar 7 sente yükseltildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 10 bin net tonajlı bir geminin 20 bin 370 dolar ücret ödeyeceğini belirtti.

Montrö Türk Boğazları Sözleşmesinin uygulandığını hatırlatan Uraloğlu, "Her yıl 1 Temmuz tarihinde güncellemeler devam edecek." ifadesini kullandı.