1 trilyonluk bütçede savunma hassasiyeti
1 trilyon liralık harcama öngören yeni yılın bütçesi belli oldu. Bütçeyi sunan Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal savunma ve güvenliğe ayrılan kaynağı artırarak 141.1 milyara çıkardıklarını söyledi. Ağbal “İhtiyaç halinde ilave bütçe tahsis ederiz” dedi.
Yeni yılın bütçesi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020’nin bütçe teklifini Meclis’e sunmadan önce düzenlediği basın toplantısı ile paylaştı. Ağbal, 2020 bütçe giderlerin 1 trilyon 95.5 milyar lira, bütçe gelirlerinin 956.6 milyar lira olacağını belirtti. Ağbal önceki bütçede savunma ve güvenliğe ayırılan kaynaklarda önemli bir artışa gidildiğini belirterek, “Aynı yaklaşıma devam ederek 2020 yılında da savunma ve güvenlik için bütçeden 141.1 milyar lira kaynak ayırıyoruz. İhtiyaç halinde gerekli ilave bütçe kaynakları savunma ve güvenlik birimlerimizin ihtiyaçları için tahsis edilecektir” dedi.
ÖNCELİĞİMİZ HUZUR
Ülkenin huzur ve güvenliğinin her şeyin önünde olduğunu dile getiren Ağbal, gittikçe karmaşık hale gelen küresel jeopolitik risklerin, iç, dış kaynaklı terör tehditlerinin, savunma ve güvenlik birimlerinin ihtiyaçlarının etkin bir şekilde karşılanmasını zorunlu kıldığını ifade etti. Ağbal, toplantı sonunda Barış Pınarı Harekatı için gereken kaynağa dair bir soruya “Savunma ve güvenlik bütçesi noktasında her zaman hassas olduk. Savunma ve güvenlik harcamalarımızın gerektirdiği kaynağın temini, yıl içinde ortaya çıkan ilave ihtiyaçların süratle etkin şekilde karşılanması noktasında her zaman hassas davranıldı. Türkiye olarak şu anda yürütülen operasyon da dahil olmak üzere savunma ve güvenlik birimlerimizin ihtiyacı olan her türlü bütçe kaynağı hem bütçede öngörüldü, hem ilave ihtiyaç gerekirse bu ihtiyacı karşılayacak ekonomik ve bütçe gücümüz var” dedi.
REKOR EĞİTİMDE
Ağbal, 2020 yılı bütçesinin ‘ekonomide dengelenme, disiplin ve değişim’ yaklaşımına uygun olarak hazırlandığını ve vatandaşa hizmeti esas aldığını kaydederek, “Bütçeden eğitime ayrılan kaynağı artırıyoruz. 2020’de 176.1 milyar lirayı eğitime ayırıyoruz. Bütçenin yüzde 16.1’i eğitime gitmiş olacak. Öğrencilerimize eğitim desteği olarak toplam 26.4 milyar lira ayrıldı. Bunun 12.5 milyar lirası burs ve öğrenim kredisi olacak. 2020 yılı bütçesinde sağlığa 188.6 milyar lira kaynak ayırdık. Bütçenin yüzde 17.2 oranını görüyoruz. Dolayısıyla eğitim ve sağlık bundan önceki yıllarda olduğu gibi 2020 yılı bütçesinin de en önemli sacayağını oluşturuyor” dedi.
TARIMA 33 MİLYAR LİRA
Ağbal, yerel yönetimlere bütçeden ayrılan kaynak miktarının da sürekli artırıldığını belirterek, “Büyükşehir belediyelerimizle il özel idarelerimize ayrılan kaynak yüzde 18.2 artarak 97.3 milyar liraya çıkarıldı” dedi. Sosyal yardım programlarını çeşitlendirdiklerini anlatan Ağbal, “Bu kapsamda 2020 yılı bütçemizde sosyal harcamalar için ayırdığımız kaynak miktarı 69.5 milyar liraya çıktı” dedi. Ağbal, 2020 yılında bütçeden tarıma ayrılan kaynakta da ciddi bir artışa gittiklerini belirterek, “Tarıma ayrılan kaynakta önemli artışa giderek miktarı 33.4 milyar liraya çıkardık” dedi.
Bütçe ‘sıkı’ bağlandı
Toplantı sonunda geleneksel bütçe bağlama töreni yapıldı. Ağbal, 2020 bütçesini bağlayarak, hayırlı olmasını diledi. Gazetecilerin, geçen yıl bütçenin bağlanmadığını hatırlatması üzerine Ağbal, “Bu sefer daha sıkı bağlıyoruz” esprisi yaptı.
1 MiLYON KiŞiYE iŞ iMKANI
Bütçenin hem Yeni Ekonomi Programı hem de Orta Vadeli Mali Plan’da belirlenen amaçlar, hedefler ve çerçeveyle uyumlu şekilde hazırlandığına dikkati çeken Ağbal “2020’de ekonomide yüzde 5 büyüme öngörülmektedir. İstihdamda ise 1 milyon 52 bin artış beklenmektedir. Yine 2020’de ihracatın 190 milyar dolara çıkması, cari işlemler dengesine verdiği katkı her geçen yıl artan seyahat gelirlerimizin 34,3 milyar dolara yükselmesi, ihracat ve ithalatla büyüme gelişmelerine bağlı olarak cari işlemler dengesinin yüzde 1,2 düzeyinde açık vermesi beklenmektedir. 2020’de enflasyonun tekrar tek haneli rakamlara inmesini ve yıl sonunda yüzde 8,5 düzeyinde gerçekleşmesini bekliyoruz” dedi.
Vergi gelirleri artacak
Bütçede vergi gelirlerinde öngörülen artışlar ve oranlarda ekonomideki büyüme, bunun iç talebe bağlı olması ve 2019’daki baz etkisinin temel belirleyiciler olduğunun altını çizen Ağbal, “Önümüzdeki süreçte ekonomide yaşanacak toparlanma, iç talepte meydana gelecek iyileşme ve güven artışı sayesinde vergi gelirlerinde 2020 yılında hızlı bir toparlanma bekliyoruz.” dedi. Gelecek yıl iç talepteki hızlı toparlanma, faiz ve enflasyon oranlarının hızlı bir şekilde düşmesi ve ileriye dönük tüketici güveninin artması gibi birçok faktörün etkisine değinen Ağbal, “Söz konusu yılda harç gelirleri içerisinde önemli bir kalem oluşturan gayrimenkul alım satım gelirlerinde bir sıçrama olacağını düşünüyoruz. Motorlu araçların alım satımından elde edilecek ÖTV geliri artış oranı diğer vergilerden fazla olacak” diye konuştu. Ağbal, “2020’de özelleştirmeden 10 milyar liralık gelir hedefimiz var” bilgisini de paylaştı.
KAMUYA 60 BiN YENi PERSONEL
Kamuya yeni alınacak personel sayısının önemli bir bileşen olarak belirlendiğini dile getiren Ağbal, “2020’de kamuya 60 bin yeni personel alınması öngörüsü yapıldı ama ihtiyaçlar çerçevesinde yıl içinde bu hususta gerekli çalışmalar ayrıca yapılacaktır.” diye konuştu.
EYT ÖNGÖRÜLMEDİ
Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair bir soru üzerine ise “2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi” dedi.
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