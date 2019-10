1 trilyonluk bütçede savunma hassasiyeti

Yeni yılın bütçesi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020’nin bütçe teklifini Meclis’e sunmadan önce düzenlediği basın toplantısı ile paylaştı. Ağbal, 2020 bütçe giderlerin 1 trilyon 95.5 milyar lira, bütçe gelirlerinin 956.6 milyar lira olacağını belirtti. Ağbal önceki bütçede savunma ve güvenliğe ayırılan kaynaklarda önemli bir artışa gidildiğini belirterek, “Aynı yaklaşıma devam ederek 2020 yılında da savunma ve güvenlik için bütçeden 141.1 milyar lira kaynak ayırıyoruz. İhtiyaç halinde gerekli ilave bütçe kaynakları savunma ve güvenlik birimlerimizin ihtiyaçları için tahsis edilecektir” dedi.

ÖNCELİĞİMİZ HUZUR

Ülkenin huzur ve güvenliğinin her şeyin önünde olduğunu dile getiren Ağbal, gittikçe karmaşık hale gelen küresel jeopolitik risklerin, iç, dış kaynaklı terör tehditlerinin, savunma ve güvenlik birimlerinin ihtiyaçlarının etkin bir şekilde karşılanmasını zorunlu kıldığını ifade etti. Ağbal, toplantı sonunda Barış Pınarı Harekatı için gereken kaynağa dair bir soruya “Savunma ve güvenlik bütçesi noktasında her zaman hassas olduk. Savunma ve güvenlik harcamalarımızın gerektirdiği kaynağın temini, yıl içinde ortaya çıkan ilave ihtiyaçların süratle etkin şekilde karşılanması noktasında her zaman hassas davranıldı. Türkiye olarak şu anda yürütülen operasyon da dahil olmak üzere savunma ve güvenlik birimlerimizin ihtiyacı olan her türlü bütçe kaynağı hem bütçede öngörüldü, hem ilave ihtiyaç gerekirse bu ihtiyacı karşılayacak ekonomik ve bütçe gücümüz var” dedi.

REKOR EĞİTİMDE

Ağbal, 2020 yılı bütçesinin ‘ekonomide dengelenme, disiplin ve değişim’ yaklaşımına uygun olarak hazırlandığını ve vatandaşa hizmeti esas aldığını kaydederek, “Bütçeden eğitime ayrılan kaynağı artırıyoruz. 2020’de 176.1 milyar lirayı eğitime ayırıyoruz. Bütçenin yüzde 16.1’i eğitime gitmiş olacak. Öğrencilerimize eğitim desteği olarak toplam 26.4 milyar lira ayrıldı. Bunun 12.5 milyar lirası burs ve öğrenim kredisi olacak. 2020 yılı bütçesinde sağlığa 188.6 milyar lira kaynak ayırdık. Bütçenin yüzde 17.2 oranını görüyoruz. Dolayısıyla eğitim ve sağlık bundan önceki yıllarda olduğu gibi 2020 yılı bütçesinin de en önemli sacayağını oluşturuyor” dedi.

TARIMA 33 MİLYAR LİRA

Ağbal, yerel yönetimlere bütçeden ayrılan kaynak miktarının da sürekli artırıldığını belirterek, “Büyükşehir belediyelerimizle il özel idarelerimize ayrılan kaynak yüzde 18.2 artarak 97.3 milyar liraya çıkarıldı” dedi. Sosyal yardım programlarını çeşitlendirdiklerini anlatan Ağbal, “Bu kapsamda 2020 yılı bütçemizde sosyal harcamalar için ayırdığımız kaynak miktarı 69.5 milyar liraya çıktı” dedi. Ağbal, 2020 yılında bütçeden tarıma ayrılan kaynakta da ciddi bir artışa gittiklerini belirterek, “Tarıma ayrılan kaynakta önemli artışa giderek miktarı 33.4 milyar liraya çıkardık” dedi.

Bütçe ‘sıkı’ bağlandı