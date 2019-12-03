1 yıl aradan sonra büyümeye geçtik

Geçen yılki kur operasyonu sonrası arka arkaya üç çeyrek yaşanan daralmanın ardından Türkiye ekonomisi yeniden büyüme patikasına girdi. Ekonomi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0.9 büyüyerek Avrupa ülkeleri arasında Almanya, İtalya ve Norveç’i geçti. Piyasanın beklentisi, üçüncü çeyreğin yüzde 1 büyüme performansı ile geçildiği yönündeydi. Ekonomistler 4. çeyrekte ise büyümenin hızlanarak yüzde 4-5’e ulaşmasını bekliyor.

YIL SONU HEDEFİ TUTACAK

Yeni Ekonomi Programı’ndaki yüzde 0.5’lik yıllık büyüme hedefinin tutması için de son çeyrekte ekonominin yüzde 4.5 büyümesi gerekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH ise bu yılın üçüncü 3 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11.5 artarak 1 trilyon 145 milyar 99 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörünün katma değeri yüzde 3.8, sanayi sektörünün yüzde 1.6 artarken, inşaat sektörünün yüzde 7.8 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri de yüzde 0.6 arttı.

BORSA COŞTU

Bu arada Borsa İstanbul, büyüme verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte kazanımlarını artırarak 108.000 puanı aştı. Yılın en yüksek seviyesini gören endeks, gün içinde 108.200 puanı gördü. Borsa günü ise yüzde 1 artışla 108.004 puandan kapattı. 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise yüzde 0.32 düşüşle 12.40 düzeyine geriledi.