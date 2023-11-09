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Ekonomi

10 ayda 2,2 milyarlık ihracat

Türkiye'den 10 ayda 2,2 milyar liralık halı ihracatı yapıldı

AA9 Kasım 2023 Perşembe 13:20 - Güncelleme:
10 ayda 2,2 milyarlık ihracat
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Türkiye'den yılın ocak-ekim döneminde yapılan halı ihracatının tutarı 2 milyar 230 milyon 646 bin dolar oldu.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ve Gaziantep'in halı ihracatına ilişkin bilgi verdi.

Kaplan, Türkiye'den yılın 10 ayında 2 milyar 230 milyon 646 bin dolarlık halı ihracatı yapıldığını belirterek şunları ifade etti:

"Gaziantep'ten ise 10 aylık süreçte 1 milyar 495 milyon 663 bin dolarlık makine halısı ihracatı gerçekleştirildi. Her şeye rağmen 2023 yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağımızı ve 2022 yılı ihracat rakamlarını aşacağımızı düşünüyoruz. Sektörümüz 6 Şubat depreminin ardından kısa bir süre içinde toparlanmış ve kayıplarını karşılayarak sürdürülebilir ihracat politikası doğrultusunda üstlendiği misyonu gerçekleştirmek için var gücüyle çalışmalarını sürdürmektedir."

Gaziantepli halıcıların 2024'te ülkeleri dolaşarak yeni pazarlar arayacağını belirten Kaplan, gidilmedik pazar kalmayana kadar çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Kaplan, Gaziantep'ten en fazla makine halısı satışının 476 milyon 610 bin dolarla ABD'ye, 429 milyon 985 bin dolarla Orta Doğu ülkelerine, 198 milyon 198 bin dolarla da Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığını ifade etti.

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