10 bin ihracatçıya daha yeşil pasaport

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin doların üzerinde olan mal ihracatçısı firmaların temsilcilerine de hususi damgalı pasaport verilecek. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracatçıların yeşil pasaport alabilmeleri için gereken 1 milyon dolarlık ihracat yapma şartının 500 milyona düşürülmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, “Limitin 500 bin dolara inmesiyle yeşil pasaporta hak kazanan ihracatçı sayısı 11 bin 952’den 22 bin 325’e yükseldi” diye konuştu.

TİCARETİMİZ ARTACAK

“Bugün itibarıyla söz konusu limitin 1 milyon dolardan 500 bin dolara indirilmiş olması, çok daha fazla ihracatçımızın bu imkandan yararlanması adına büyük bir imkan sunacaktır. Çok sayıda ihracatçımızın yeşil pasaport imkanına kavuşmaları, ihracatımızın hacmini de olumlu yönde etkileyecektir” diyen Gülle “İhracat ailemize çok değerli bir hareket kabiliyeti kazandırmak adına, bu hususa yönelik talebimizin hayat bulmasına imkan sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize ihracat ailemiz adına şükranlarımızı sunarım. Bilhassa Ticaret Bakanımızın pasaportun süresinin de 4 yıla çıkarılması yönündeki çalışmaları çok önemli. Kendisine destek ve çabaları için ayrıca teşekkür ederiz” diye konuştu. Açıklamada verilen bilgiye göre, 193 ülkenin yüzde 64’ünü oluşturan ve dünya ticaretinin yüzde 75’ini gerçekleştiren çok sayıda ülke, yeşil pasaporta vize muafiyeti sağlıyor.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Başkanı Hayri Uğur, “1 milyon dolardan 500 bin dolara çekilen yeşil pasaport alt limiti daha fazla ihracat yapılması için olanak sağlayacaktır. AKİB içerisinde bu güne kadar 2 bin 100 firmamız yeşil pasaporttan faydalanıyorken, bugün çıkan karar ile bu sayımız 2 bin 900’ü bulacak. Yeşil pasaport alan firma sayımızda da yüzde 40 artış olacak” dedi.