10 bin lira maaş alacaklar! Ve belli oldu

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'10 bin lira maaşlı gözde teknikerleri' yetiştirecek okullar belirlendi

MEB, '10 bin lira maaşlı gözde teknikerleri' yetiştirecek okulları belirledi.

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Milli Eğitim Bakanlığı'nca, uluslararası alanda Türkiye'nin ihracat lideri olduğu değirmencilik ve sektör makineleri alanında ayda 10 bin liraya kadar maaşla istihdam edilmesi planlanan nitelikli teknikerlerin yetiştirileceği liseler belirlendi.
 
Çorum, Gaziantep ve Konya'daki üç lise, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminden itibaren öğrenci almaya başlayacak.
 
DESMÜD Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, "Bu bölümü seçecek öğrencilerimiz, Endüstri 4.0 ile eğitimler alacaklar. Öğrenciler, aylık 150 lira burs alıp fabrikalarda staj yapacaklar, mezun olur olmaz Türkiye'de çalışabilecekleri gibi yurt dışında yapılan projelerde de görev alabilecekler. 10 bin kişilik istihdam planımızın büyük bir kısmı bu liselerde yetiştirilecek" dedi.

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