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Ekonomi

10 soruda kentsel dönüşüm kredisi: Kimler, nasıl faydalanabilecek?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçen hafta kamuoyuna duyurulan 'Kentsel Dönüşüm Kredisi'nin detaylarını 10 soruya verdiği cevaplarla derledi.

AA20 Mart 2023 Pazartesi 12:17 - Güncelleme:
10 soruda kentsel dönüşüm kredisi: Kimler, nasıl faydalanabilecek?
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Bakanlık, Twitter hesabından, 10 soruya verdiği cevaplarla paketin merak edilen yönlerine açıklık getirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile hazırlanan "Kentsel Dönüşüm Kredi Paketi"nden kimlerin nasıl yararlanabileceğine, vade ve faiz oranlarından kiracı ve iş yerlerinin durumuna kadar detaylar paylaşımda yer aldı.

Konuya ilişkin 10 soru ve verilen cevaplar şöyle:

1- KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİNDE DEVLET DESTEĞİ NE OLACAK?

Yüzde 1,49 faiz oranının 0,70'ini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı karşılayacak, yüzde 0,79 faiz imkanıyla krediden yararlanılabilecek.

2- KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİNDEN YARARLANMAK İÇİN BİR ŞART VAR MI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yetkilendirdiği kuruluşlara riskli yapı tespitini yaptıranlar bankaya müracaat edebilecek.

3- KİRACILAR YARARLANABİLECEK Mİ?

En az 1 yıldır riskli yapıda oturan kiracılar veya ikamet etmek şartıyla sınırlı ayni hak sahipleri yararlanabilecek.

4- BİR KİŞİ BİRDEN FAZLA YAPI İÇİN KREDİ KULLANABİLECEK Mİ?

Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı 3 milyon lirayı geçmeyecek. Kişi, bu tutar altında birkaç dairesini dönüştürebilirse faydalanabilecek.

5- İKİNCİ DAİRE İÇİN DÖNÜŞÜM KREDİSİNDE FAİZ ORANI DEĞİŞECEK Mİ?

İlk daire için yüzde 0,79, diğeri için yüzde 0,89 faiz oranıyla kredi verilecek.

6- İŞ YERLERİNİ DÖNÜŞTÜRMEK İSTEYEN EN FAZLA NE KADAR KREDİ ALABİLECEK?

İş yeri için yüzde 1,10 faiz oranıyla 800 bin lira kredi alabilecek.

7- KAÇ YIL VADE YAPILACAK?

Konut kredilerinde 10 yıl, iş yeri için 7 yıl vade uygulanacak.

8- BAŞVURU İÇİN SÜRE KISITLAMASI OLACAK MI?

Tahliye veya yıkım tarihlerinden itibaren 3 yıl içinde, bankalara faiz destekli/kar payı kredi için başvuru yapılabilecek.

9- KREDİ DESTEĞİNDEN YARARLANMAK İÇİN TÜM KOMŞULARIN ANLAŞMALARI MI GEREKİYOR?

Kredi desteğinden faydalanmak için binanın anlaşmayla tahliye edilmesi şartı aranıyor.

10- 15 DAİRELİ BİR APARTMANIN DÖNÜŞÜMÜ İÇİN 15 DAİREYE DE AYRI KREDİ Mİ VERİLECEK?

Hak sahipleri farklıysa 15 daire de krediden yararlanabilecek.

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