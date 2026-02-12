Havacılık sektöründe adını kanıtlayan ve her yıl başarılı bir şekilde büyüyen Türk Hava Yolları, 500'üncü uçağını envanterine kattı. 100 bin çalışanın fotoğraflarıyla süslenen TK Aile isimli Airbus A350 model uçak, İstanbul Havalimanı'na başarılı bir şekilde indi.

Havalimanından detayları aktaran 24 TV muhabiri Neslişah Yumak, şu ifadeleri kullandı:

"Şirket bu adımı yalnızca bir sayısal büyüme olarak değerlendirmedi. Aynı zamanda kurumsal hafızaya ve çalışan bağlılığını simgeleyen anlamlı bir dönüm noktası olarak da konumlandırılmış oldu Türk Hava Yolları. Beş yüzüncü uçak aslında Türk Hava Yolları'nda görev yapan ve emekli olan yaklaşık yüz bin çalışanla emeklinin fotoğraflarından oluşan özel bir tasarımla hazırlandı."

TÜRK HAVA YOLLARI 500. UÇAĞI FİLOSUNA KATTI



A350 tipi uçak 100 bin çalışanın fotoğrafıyla süslendi. 24 muhabiri Neslişah Yumak o uçağın yanında detayları aktardı. pic.twitter.com/6B45mndNAn — 24 TV (@yirmidorttv) February 12, 2026

100 BİN ÇALIŞANIN FOTOĞRAFLARIYLA SÜSLENDİ

"TK Aile" ismiyle gökyüzüyle buluşan bu özel uçak, THY'nin geçmişten bugüne emek veren yaklaşık yüz bin çalışanının ve emeklisinin fotoğraflarıyla donatıldı.

Bu anlamlı tasarım, şirketin farklı dönemlerinde görev yapan personelin katkılarını ölümsüzleştirirken, aynı zamanda THY'nin dünya genelindeki yolculuğunda çalışanlarının emeğini gökyüzüne taşıyor.

HEDEF BİN UÇAKLIK DEV FİLO

Türk Hava Yolları, 2003 yılında 65 uçaktan oluşan filosuyla hizmet verirken, aradan geçen yıllarda istikrarlı bir büyüme yakaladı. Bugün 500'ü aşkın uçağıyla altı kıtada 356 noktaya sefer düzenleyen THY, dünyanın önde gelen havayolu şirketleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

Şirket, 500. uçağın filoya katılmasıyla birlikte ikinci 500'lük dönemin başladığını duyurdu. THY'nin önümüzdeki yıllara dair hedefleri arasında, 2036 yılına kadar bin uçaklık bir filoya ulaşmak da bulunuyor.