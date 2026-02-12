İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2026 Perşembe / 25 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6571
  • EURO
    51,9539
  • ALTIN
    7104.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • 100 bin çalışanın fotoğrafıyla süslendi: TK Aile envantere girdi
Ekonomi

100 bin çalışanın fotoğrafıyla süslendi: TK Aile envantere girdi

Türk Hava Yolları, 500'üncü uçağını filosuna kattı. 100 bin çalışan fotoğraflarıyla süslenilen uçak, TK Aile kodunu taşıyor. Detayları İstanbul Havalmanı'ndan 24 TV muhabiri Neslişah Yumak anlattı.

HABER MERKEZİ12 Şubat 2026 Perşembe 10:12 - Güncelleme:
100 bin çalışanın fotoğrafıyla süslendi: TK Aile envantere girdi
ABONE OL

Havacılık sektöründe adını kanıtlayan ve her yıl başarılı bir şekilde büyüyen Türk Hava Yolları, 500'üncü uçağını envanterine kattı. 100 bin çalışanın fotoğraflarıyla süslenen TK Aile isimli Airbus A350 model uçak, İstanbul Havalimanı'na başarılı bir şekilde indi.

Havalimanından detayları aktaran 24 TV muhabiri Neslişah Yumak, şu ifadeleri kullandı:

"Şirket bu adımı yalnızca bir sayısal büyüme olarak değerlendirmedi. Aynı zamanda kurumsal hafızaya ve çalışan bağlılığını simgeleyen anlamlı bir dönüm noktası olarak da konumlandırılmış oldu Türk Hava Yolları. Beş yüzüncü uçak aslında Türk Hava Yolları'nda görev yapan ve emekli olan yaklaşık yüz bin çalışanla emeklinin fotoğraflarından oluşan özel bir tasarımla hazırlandı."

100 BİN ÇALIŞANIN FOTOĞRAFLARIYLA SÜSLENDİ

"TK Aile" ismiyle gökyüzüyle buluşan bu özel uçak, THY'nin geçmişten bugüne emek veren yaklaşık yüz bin çalışanının ve emeklisinin fotoğraflarıyla donatıldı.

Bu anlamlı tasarım, şirketin farklı dönemlerinde görev yapan personelin katkılarını ölümsüzleştirirken, aynı zamanda THY'nin dünya genelindeki yolculuğunda çalışanlarının emeğini gökyüzüne taşıyor.

HEDEF BİN UÇAKLIK DEV FİLO

Türk Hava Yolları, 2003 yılında 65 uçaktan oluşan filosuyla hizmet verirken, aradan geçen yıllarda istikrarlı bir büyüme yakaladı. Bugün 500'ü aşkın uçağıyla altı kıtada 356 noktaya sefer düzenleyen THY, dünyanın önde gelen havayolu şirketleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

Şirket, 500. uçağın filoya katılmasıyla birlikte ikinci 500'lük dönemin başladığını duyurdu. THY'nin önümüzdeki yıllara dair hedefleri arasında, 2036 yılına kadar bin uçaklık bir filoya ulaşmak da bulunuyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de sokak ortasında dehşet: Polis memuru ve eşi darp edildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.